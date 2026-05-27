Небольшой дринк каждый день: пчелы и птицы постоянно находят алкоголь в цветах

Неожиданно выяснилось, что ежедневная доза алкоголя не пьянит даже маленьких колибри.

Пчелы и колибри, перелетая с цветка на цветок и собирая нектар и опыляя растения, могут потреблять небольшое количество алкоголя. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, которое провели биологи из Калифорнийского университета в Беркли. Алкоголь в нектаре в довольно незначительных количествах образуется после ферментации сахаров, которую запускают дрожжи.

Как пишет Scitech Daily, нектар составляет значительную часть рациона многих опылителей. Колибри, например, едят от 50 до 150 процентов своего веса каждый день. Один из видов колибри (Calypte anna) может потреблять около 0,2 грамма этанола на килограмм веса тела в день – примерно столько же, сколько человек выпивает за один коктейль.

Ученые считают, что это не наносит птицам негативных последствий. Но алкоголь может оказывать на них пока незаметное влияние. Известно, что другие соединения, содержащиеся в нектаре, включая кофеин и никотин, также влияют на поведение опылителей.

"Колибри похожи на маленькие печи. Они очень быстро сжигают все, поэтому не стоит ожидать, что что-то накопится у них в крови", – сказал аспирант Алексей Маро, который анализировал нектар. Но он добавил, что неизвестно, какие сигнальные или привлекательные свойства имеет алкоголь. "Помимо опьяняющего эффекта, этанол может оказывать и другие действия, как и у людей", - добавил он.

Эксперименты с алкоголем

Исследуя поведение птиц, ученые поместили сахарную воду с алкоголем в кормушку. Выяснилось, что колибри охотно пили раствор, когда концентрация алкоголя не превышала 1% по объему. Однако количество посещений кормушки сократилось примерно вдвое, когда концентрация достигла 2%.

"Каким-то образом они дозируют потребление, поэтому, возможно, концентрация от 0 до 1% – это более вероятная концентрация, которую они могут обнаружить в дикой природе, чем что-либо более высокое", – сказал он.

В другом эксперименте, было обнаружено, что перья нескольких птиц содержат этилглюкуронид, являющийся метаболическим побочным продуктом этанола. Это открытие предполагает, что птицы не только потребляют алкоголь, но и перерабатывают его аналогично млекопитающим. Исследователи говорят, что результаты дополняют растущие доказательства того, что многие животные, включая предков человека, могли развить устойчивость к алкоголю, а в некоторых случаях даже предпочтение к нему.

Другие животные

Исследовательская группа сравнила предполагаемое потребление алкоголя птицами с другими животными, питающимися нектаром. Среди них были европейские медоносные пчелы и длиннохвостые древесные землеройки. А также с плодоядные шимпанзе и даже люди, потребляющие одну стандартную порцию алкоголя в день (0,14 грамма/кг/день).

У древесной землеройки было самое высокое расчетное потребление – 1,4 г/кг/день, а у европейской медоносной пчелы – самое низкое – 0,05 г/кг/день. Птицы, питающиеся нектаром, потребляли схожие количества, варьирующиеся от 0,19 до 0,27 г/кг/день, когда питались цветами, произрастающими в их естественной среде обитания.

Ученые говорят, что продолжат исследовать то, как алкоголь влияет на птиц, животных и насекомых, которые потребляют его практически ежедневно на протяжении всей жизни. Они предполагают, что могут существовать разные физиологические адаптации к употреблению этанола с пищей. И что реакции, которые наблюдаются у людей, могут быть нетипичными для всех приматов или для всех животных в целом. Не исключено, что существуют пути детоксикации, которые пока не известны людям, или же этанол имеет какую-либо питательную ценность для других видов.

Как дикие птицы колонизируют города

Напомним, что привычка людей подкармливать птиц воздействует на популяцию: меняется поведение птиц, их анатомия, чаще всего растет численность определенного вида. Любопытно, что измения происходят неприродно быстро, за несколько десятков лет.

На примере тех же колибри можно проследить, что установка кормушек приводит к усилению конкуренции, поскольку птицы стремятся занять лучшее место. Их тела также адаптируются к новым условиям.

