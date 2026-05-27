Тысячи россиян выбрали популярный остров в Таиланде для жизни: в NYT рассказали о нюансах

После полномасштабного российского вторжения в Украину около 30 000 российских эмигрантов поселились на Пхукете – курортном острове на юге Таиланда, пишет The New York Times.

Издание рассказало, что многие из них считают это место более спокойным, чем Бали, дешевле, чем Дубай, и гостеприимнее, чем Европа.

Семья Митцелей – одна из сотен тысяч россиян, покинувших Россию из-за войны в Украине.

"Екатерина Митцель просматривала расписание занятий своей 6-летней дочери, ожидая у школы в тропической жаре Таиланда. По понедельникам – репетиции хора, по вторникам и четвергам – гимнастика. Среды и субботы – уроки русского языка – на тот случай, если семья когда-нибудь решит вернуться домой", – говорится в статье.

Она дала интервью в семейном бунгало на склоне холма, откуда открывается вид на южное побережье Пхукета.

"Мы шутим, что здесь мы встречаемся с друзьями чаще, чем в Москве", – поделилась 36-летняя россиянка.

Издание отметило, что на острове, который еще до войны был популярным местом отдыха среди россиян, везде заметны следы российского влияния: российские сауны, которые успешно работают несмотря на тропический климат, российские продуктовые магазины, где продают продукты из родины, и ежедневные рейсы на Пхукет, которые выполняет российская государственная авиакомпания "Аэрофлот".

"В прибрежных ресторанах подают холодный борщ, а некоторые российские поп-звезды и рэперы включили этот остров в свои международные гастрольные туры", – говорится в статье.

Однако, как отмечает издание, по мере роста российской общины на Пхукете растет и недовольство местных жителей тем, что россияне скупают недвижимость, открывают предприятия и – как утверждают критики – злоупотребляют визовой политикой страны для нелегальной работы.

Добавляется, что это недовольство способствовало созданию атмосферы нестабильности, которая нависла над русской общиной Пхукета.

В то же время россияне, имеющие визы на проживание, в частности супруги Митцели, в своих интервью отмечали, что не считают остров своим постоянным домом. Также россияне, находящиеся здесь на краткосрочной основе, сталкиваются с давлением правительства, которое усиливает контроль за туристическими визами.

Издание сообщило, что во вторник правительство Таиланда сократило срок действия безвизового режима для туристов вдвое – с 60 до 30 дней. Прогнозируется, что это может коснуться многих из примерно 15 000 россиян, которые, по данным российского консульства в Пхукете, проживают на острове без долгосрочных виз.

"Некоторые из них – молодые мужчины, которые уехали из России, чтобы избежать призыва в армию", – отметило издание.

По данным, когда срок действия их визовых льгот заканчивается, многие россияне платят 150 долларов за то, чтобы их отвезли через границу и обратно, чтобы "обнулить" срок их пребывания.

В статье отмечается, что это немалые регулярные расходы для молодых мужчин, которые едва сводят концы с концами, работая на временных работах.

По данным правительственной исследовательской организации "Центр информации о недвижимости Таиланда", в первый год войны в Украине на российских покупателей приходилось более половины продаж недвижимости на Пхукете. По информации агентства, в том году цены на землю на острове выросли как минимум на 20 процентов.

