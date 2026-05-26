Европа ответила на угрозы Кремля в адрес Киева: российских дипломатов вызывают 'на ковёр'

Европейский Союз и ряд европейских государств вызвали российских дипломатов после новых угроз Москвы нанести удары по Киеву и призывов к иностранцам покинуть украинскую столицу.

Как сообщает Reuters, дипломатические демарши провели Германия, Норвегия, Нидерланды и сам ЕС. Причиной стали заявления российской стороны о возможных ударах по "военным целям" и "центрам принятия решений" в Киеве.

Накануне Москва также призвала иностранных граждан, включая дипломатов, покинуть город. В Евросоюзе такие заявления назвали "неприемлемой эскалацией".

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Анитта Гиппер сообщила, что в дипломатическую службу Евросоюза был вызван временный поверенный в делах РФ. Она подчеркнула, что угрозы в адрес дипломатов и иностранцев в Киеве неприемлемы.

"Россия должна прекратить удары по гражданскому населению", – заявила Гиппер.

В Брюсселе также подчеркнули, что представительство ЕС продолжает работу в Киеве.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что вызвал российского посла Николая Корчунова для объяснений из-за "прямых угроз иностранному персоналу в Украине".

Отдельно Швеция вызвала российского посла из-за заявлений Москвы о якобы нарушении воздушного пространства в Балтийском регионе и угроз странам Северной Европы.

Новые дипломатические шаги Европы стали реакцией на очередную волну эскалации со стороны Кремля после одного из самых масштабных обстрелов Киева с начала полномасштабной войны.

Угрозы Кремля системно наносить удары по Киеву

Ранее военный эксперт Иван Тимочко объяснил угрозы Кремля. По его словам, Россия находится на пике своих возможностей в нанесении ракетных ударов, но способна делать это лишь циклически, а не системно. Тимочко подчеркнул, что таким образом РФ пытается информационно повлиять на другие страны, убедить их переместить представительства из Киева.

Также Министерство иностранных дел (МИД) Польши отреагировало на угрозы со стороны Кремля и предупредило Россию, что любые атаки на ее дипломатические представительства в Украине будут рассматриваться как сознательные и преднамеренные действия.

