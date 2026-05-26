В Греции обнаружили 'украинскую мину', которая оказалась частью местного ЗРК, - СМИ

Представители береговой охраны заявили, что этот объект может иметь украинское происхождение.

На греческом острове Крит в скалистой прибрежной зоне рыбаки обнаружили неопознанный и потенциально опасный объект, который приняли за "морскую мину". Об этом сообщает Ekriti.

Отмечается, что опасный предмет нашли в районе Святого Антония на севере Крита. Его предварительно идентифицировали как "морскую мину".

Местные СМИ писали, что береговая охрана и другие службы оперативно прибыли на место после сообщения о находке, а из-за возможного наличия взрывоопасных материалов были активированы протоколы безопасности.

Также представители береговой охраны в комментарии местным СМИ заявили, что этот объект может иметь украинское происхождение. Сейчас греческие службы выясняют, что это на самом деле.

Что на самом деле нашли на острове

Как пишет "Милитарный", объект, который предварительно ошибочно идентифицировали как морскую мину, на самом деле является аккумулятором давления ракеты 9М33 от ЗРК "Оса", который находится на вооружении Греции.

В издании отметили, что на это указывает характерная конструкция объекта, полностью идентичная штатному элементу ракеты. Такой аккумулятор обеспечивает работу пневмоприводов рулей и систем маневрирования во время полета.

В издании добавили, что аккумулятор давления находится в носовой части ракеты между блоком питания и приемником радиодетонатора. Поскольку боевая часть ракеты находится ближе к центру корпуса, подобные элементы часто остаются неповрежденными даже после взрыва.

Аккумулятор мог попасть в море после учебных стрельб ЗРК "Оса" греческих Сухопутных войск, после чего его вынесло на берег, предположили в издании.

Греция потребовала от Украины извинений из-за "морского дрона"

Ранее власти Греции потребовали от Украины официальных объяснений после инцидента с безэкипажным морским аппаратом, который обнаружили у побережья острова Лефкада в Ионическом море.

Напомним, что 8 мая возле южного побережья острова Лефкада греческие службы обнаружили морской беспилотный аппарат. По данным местных властей, устройство якобы идентифицировали как украинский морской дрон Magura V3.

Украинская компания Uforce опровергла причастность к найденному аппарату. Представители компании заявили, что модификации Magura V3 вообще не существует, а обнаруженный объект не имеет отношения к украинским морским дронам.

