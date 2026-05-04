'Концепция меняется': Флеш рассказал о новом подходе к защите от вражеских дронов

Флеш отметил, что существует проблема с обеспечением радиолокационных станций для перехватчиков.

Сейчас строится эшелонированная защита из перехватчиков, чтобы не допускать вражеские дроны вглубь Украины. Об этом рассказал в эфире Radio NV Сергей (Флеш) Бескрестнов, советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи.

Он отметил, что россияне пытаются расширять "килзону" у наших границ. По его словам, раньше речь шла о 10 км.

"А сейчас мы видим, что они пытаются атаковать на 30-40 км и создать мертвую зону, где никого не будет – ни военных, ни гражданских, ни производств, ни инфраструктуры. Сейчас видим, что они начали наносить удары глубже в наши тылы – до 80 км", – сообщил Флеш.

Он отметил, что каждый день получает информацию из городов, расположенных недалеко от наших границ, где существует эта проблема. По его словам, сейчас создается эшелонированная защита из перехватчиков.

Флеш добавил, что раньше речь шла больше о защите тыла, в частности, крупных городов.

"Для нас это вызов. Мы понимаем, что с этим делать, но это требует времени, а также ресурсов, которые у нас ограничены. Мы не можем очень быстро закрыть всю страну. Нам нужны радиолокационные станции, которых не очень много, нам нужны экипажи перехватчиков", – подчеркнул Флеш.

По его словам, на приграничных территориях сейчас делают ставку на перехватчики, но их нужно очень много и в одно мгновение ими невозможно закрыть всю страну.

"Мы пытаемся установить как можно больше средств РЭБ. Враг использует новый диапазон частот, и нам нужно производить РЭБ на них. Мы пытаемся сейчас закрывать приграничные полосы, но граница с РФ очень длинная, и нужно много этих средств", – отметил Флеш.

Он добавил, что партнеры Украины в этом кардинально не могут помочь, потому что поставки в сотню или тысячу средств РЭБ ничего не решают, так как их нужно тысячи.

"Что касается перехватчиков, то у нас сейчас меняется концепция – мы размещаем перехватчики по всей стране, но концепция должна быть другой – нужно построить эшелонированную защиту по всей нашей границе. Чтобы "Шахед", появившийся возле Днепра или Киева, был форс-мажором. А наши перехватчики в несколько рядов будут пытаться сбить все "Шахеды", которые заходят на украинскую территорию", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас происходит реструктуризация всех систем, поскольку раньше работали по одному сценарию, а сейчас по другому.

"Мы сейчас пытаемся внедрить дистанционное управление – это круто и уже действительно работает. Это когда операторы находятся в одном месте, а перехватчики работают с БПЛА в другом месте. Вчера, например, операторы так сбили "Герань-4", то есть управление перехватчиком осуществлялось удаленно, за сотни километров", – рассказал Флеш.

По его словам, Украина может производить, и уже это делает, перехватчики, но без радиолокационной системы они не работают вообще, потому что не понимают, где тот "Шахед".

"А у нас в стране нет производства этих радиолокационных станций. Мы их закупаем за рубежом. У россиян аналогичная проблема, но им помогает Китай. У нас, к сожалению, Китая нет, мы не можем сделать ставку на него", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Павел Елизаров, заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, отметил, что концепция отношения к "Шахедам", которые перелетают между областями, была изменена, поэтому теперь ведется контроль, сколько их вошло и сколько вышло.

По его словам, раньше в областях считалось так: если они пролетели мимо и не нанесли удара по области – слава Богу, утром никто не будет ругать. При этом он добавил, что теперь будут вопросы, почему они не были сбиты.

Елизаров сказал, что сейчас дроны-перехватчики уже развивают скорость до 700 километров в час. Они эволюционируют так же быстро, как и дроны, которые нас атакуют, фактически превращаясь по своим характеристикам в крылатые ракеты.

