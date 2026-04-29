Парад 9 мая в Москве состоится, но без военной техники

В Министерстве обороны России сообщили, что в параде примут участие военнослужащие российской армии, а также самолеты пилотажных групп и Су-25.

Парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники из-за "текущей ситуации", сообщило Министерство обороны России.

Ведомство отметило, что в параде примут участие военнослужащие российской армии, а также самолеты пилотажных групп Су-25. В частности, пилоты штурмовиков раскрасят небо в цвета флага России.

При этом в Минобороны РФ заявили, что колонн военной техники на параде не будет "в связи с текущей ситуацией". Также из-за "оперативной обстановки" не будут участвовать в параде курсанты военных училищ.

"Во время трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих всех видов и категорий войск, выполняющих задачи в районе проведения специальной военной операции", – говорится в заявлении ведомства.

Фицо и военный парад в Москве

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо хотел лететь в Москву на парад через Польшу после того, как страны Балтии отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. По данным РАР, Варшава получила от Словакии запрос на разрешение на пролет самолета Фицо в Москву. Ранее Фицо заявил, что Литва и Латвия отказались пропустить его самолет. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за такое решение. Примечательно, что в прошлом году страны Балтии также не разрешили пролет самолета Фицо. Ему пришлось добираться до Москвы южным маршрутом – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и Россию.

Также мы писали, что Фицо отказался от участия в параде 9 мая, но все равно собирается в столицу России. Премьер-министр Словакии собирается возложить цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Примечательно, что перед этой поездкой Фицо поедет в Мюнхен, где посетит концлагерь Дахау.

