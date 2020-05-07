Ермак заявил о плане "Б", если достичь мира на Донбассе не удастся в течение года

По словам Ермака, Киев не будет ждать годами, если "та сторона не хочет прекращать войну".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что Банковая делает все возможное, чтобы достичь мира на Донбассе уже до конца года. Если же это не удастся осуществить в указанный срок, то в ход пойдет план «Б».

Об этом он рассказал журналистам, передает РБК-Украина.

Читайте такжеДонецкие на войне: за украинский Донбасс воюют бойцы, среди которых много местных (видео)

По его словам, Киев не будет ждать годами, если «та сторона не хочет прекращать войну».

«Но до конца года мы намерены сделать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план «Б»: что мы делаем, если будет так; что мы делаем, если будет вот так», – сказал Ермак.

При этом он добавил, что власти хотят проведения местных выборов в октябре, в том числе и на территории ОРДЛО, но «под дулами автоматов выборов не будет».

«Для начала нужен контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, нужна безопасность и только уже потом выборы», – пояснил Ермак.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона предлагает перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.