Киев инициирует перезагрузку работы ТКГ в Минске – Ермак

В то же время руководитель ОП Ермак подчеркнул недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований.

Украинская сторона предлагает перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом заявил руководитель президентского Офиса Андрей Ермак во время телефонного разговора с политическими советниками лидеров государств - участников «нормандского формата».

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По словам Ермака, для ускорения минского процесса президент Украины подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ буде существенно повышен.

«Мы подняли его до очень высокого официального уровня», - сказал Ермак.

Руководитель президентского офиса напомнил, что, в частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты - председатели профильных комитетов Верховной Рады.

Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, вынужденных оставить эти районы после мая 2014 года.

Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими договоренностями.

В то же время руководитель Офиса президента подчеркнул недопустимость никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований.

Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Согласно указу, украинскую делегацию в ТКГ возглавляет экс-президент Леонид Кучма, его первым заместителем стал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников, заместителем - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Также к переговорам в ТКГ привлечены представители министерств и руководители профильных комитетов парламента.