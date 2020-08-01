Оккупанты на Донбассе через угрозы заставляют мужчин заключать контракты со своими вооруженными формированиями - разведка

Также личный состав соединений и частей оккупантов продолжают укомплектовывать наемниками из РФ.

Оккупанты путем угроз заставляют мужчин из местного населения на оккупированных территориях Донбасса заключать контракты со своими вооруженными формированиями.

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки ОС.

"Подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе существенно недоукомплектованы и хотят решить эту проблему, использовав потенциал мирного населения мужского пола, но безрезультатно. Агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызвала доверия у местных жителей и полностью провалилась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные власти, не имея поддержки и авторитета, "внушают страх мужчинам призывного возраста". Их путем угроз заставляют заключать контракты с вооруженными формированиями оккупантов. Также личный состав соединений и частей оккупантов продолжают укомплектовывать наемниками из РФ.

По данным разведки, в подразделениях оккупационных войск РФ наблюдается низкое морально-психологическое состояние, не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, а употребление алкоголя и наркотиков становится нормой, поэтому главари теряют контроль над подчиненными.

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