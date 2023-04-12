Главное управление разведки МО Украины опубликовало "захватывающий" рассказ об очередных "приключениях" оккупантов на фронте.
В новом перехвате солдат РФ рассказывает своей барышне, что его отряд попал в кольцо ВСУ: "Ну так... в кольце мы небольшом. Окружили нас короче. Они где-то там пробились, чето пробили, я не знаю, врать не буду", - говорит он.
Оккупант самонадеянно хвастается, что ему такие трудности нипочем. Говорит, что он пойдет в самоволку, в разведку.
"Засяду, буду смотреть, как они передвигаются, че они делают", - заявил солдат РФ.
Он утверждает, что на окружение ВСУ ему "похр*н", он готов его "пробивать". При этом у его "товарищей" мобилизованных в арсенале лишь 4 танка.
Оккупанты в шоке от успешных операций ВСУ - перехват ГУР
Напомним, что 2 апреля разведчики Украины опубликовали особо занимательный эпизод разговоров оккупантов с фронта.
В ролике российский солдат пожаловался своему отцу, что ВСУ уничтожили почти всю роту армии РФ на фронте. Он и его "товарищи" находятся в упадочном настроении. Еще немного, и они будут игнорировать все приказы вышестоящего руководства.
Также ранее один из оккупантов заявил в разговоре со знакомым, что Минобороны РФ перестало выплачивать денежные компенсации даже сильно контуженным.