ГУР опубликовал новый перехват, в котором российский солдат хвастается деталями своей предстоящей разведки. Его отряд попал в окружение ВСУ.

Главное управление разведки МО Украины опубликовало "захватывающий" рассказ об очередных "приключениях" оккупантов на фронте.

В новом перехвате солдат РФ рассказывает своей барышне, что его отряд попал в кольцо ВСУ: "Ну так... в кольце мы небольшом. Окружили нас короче. Они где-то там пробились, чето пробили, я не знаю, врать не буду", - говорит он.

Оккупант самонадеянно хвастается, что ему такие трудности нипочем. Говорит, что он пойдет в самоволку, в разведку.

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"Засяду, буду смотреть, как они передвигаются, че они делают", - заявил солдат РФ.

Он утверждает, что на окружение ВСУ ему "похр*н", он готов его "пробивать". При этом у его "товарищей" мобилизованных в арсенале лишь 4 танка.

Оккупанты в шоке от успешных операций ВСУ - перехват ГУР

Напомним, что 2 апреля разведчики Украины опубликовали особо занимательный эпизод разговоров оккупантов с фронта.

В ролике российский солдат пожаловался своему отцу, что ВСУ уничтожили почти всю роту армии РФ на фронте. Он и его "товарищи" находятся в упадочном настроении. Еще немного, и они будут игнорировать все приказы вышестоящего руководства.

Также ранее один из оккупантов заявил в разговоре со знакомым, что Минобороны РФ перестало выплачивать денежные компенсации даже сильно контуженным.

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