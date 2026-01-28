РФ снова атаковала Одессу дронами: произошло попадание по монастырю, вспыхнул пожар

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Российская оккупационная армия вновь атаковала Одессу ударными дронами, произошло попадание на территории монастыря. Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 23.25.

Мониторинговые каналы сообщили, что со стороны Черного моря на Одессу и пригород надвигаются "Шахеды". Вскоре в городе начались взрывы и стрельба, ударные беспилотники фиксировались в разных районах.

По словам начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, враг снова атаковал Одессу ударными БПЛА. В Киевском районе города зафиксировано попадание дрона по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар.

Видео дня

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Данные уточняются", - отметил Кипер.

Также чиновник отметил, что в городе зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом. Предварительно – люди не пострадали. Продолжается оценка состояния здания и ликвидация последствий.

Атака РФ на Одессу: что известно

Напомним, в ночь на 27 января армия РФ нанесла по Одессе массированный дронный удар. В результате повреждены десятки жилых домов, в том числе в центре города, пострадали более 20 местных жителей, среди них – 6 детей – три девушки в возрасте 14-17 лет, 12-летняя и 10-летняя девочки, а также 10-летний мальчик. Погибли три человека – два мужчины и женщина. По данным прокуратуры, повреждены крыши, фасады и остекление квартир на разных этажах 9-ти, 5-ти, 4-х и 2-этажных жилых домов, около 10 частных домов, церковь, фитнес-центр, супермаркет. Повреждено и сгорело не менее 5 автомобилей, которые находились рядом.

Вас также могут заинтересовать новости: