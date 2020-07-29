Житель Луганска показал, как боевики обстреливали оккупированный город в 2014 году (видео)

Террористы сами вели огонь, но заявляли об обстрелах со стороны украинских военных.

В 2014 году пророссийские боевики на Донбассе обстреливали подконтрольный им Луганск.

Об этом рассказал журналист, представитель Украины в ТКГ Денис Казанский со ссылкой на информацию местного жителя и видео, опубликованное им.

"Житель Луганска Алексей Шитов летом 2014 года стал свидетелем минометных обстрелов, которым подвергали Луганск боевики ЛНР. Террористы, которые контролировали город, обстреливали из одного района другой, а затем сваливали эти обстрелы на "кровавых карателей", - пишет Казанский на своей странице в Facebook.

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По его словам, луганчанин зафиксировал обстрелы на видео: по звуку хорошо слышно, что миномет стреляет в городе, а через несколько секунд снаряд падает в соседнем районе. "Таким образом, имеем очередное подтверждение того, что Луганск летом 2014 года обстреливали сами же "ополченцы", - утверждает журналист.

"Автор выложил ролик еще в 2014 году, и все это время видео было в открытом доступе, но просмотров практически не было. Я наткнулся на него случайно, и считаю его чрезвычайно важным свидетельством, которое необходимо распространить", - заявил Казанский.

Как сообщал УНИАН, ранее главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым "переименовал" Луганск в Ворошиловград.

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