В честь маршала СССР: оккупанты "переименовали" Луганск

Климент Ворошилов, в честь которого Луганск получил второе название, причастен к расстрелу более 18 тысяч человек в года сталинских репрессий.

Главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым "переименовал" Луганск в Ворошиловград.

Документ в Facebook опубликовал украинский журналист Андрей Дихтяренко.

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В тексте говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной.

Напомним, что Луганск назывался Ворошиловградом в 1935-1958 и 1970-1990 годах в честь советского военного Климента Ворошилова.

Ворошилов родился 23 января 1881 года. В 1953 - 1960 годах был председателем президиума верховного совета СССР. Дважды герой Советского Союза, герой социалистического труда. Один из первых Маршалов Советского Союза (1935 год).

Во время Большого террора Ворошилов в числе других приближённых Сталина участвовал в рассмотрении так называемых «расстрельных списков». Ворошилов причастен к расстрелу более 18 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти на Донбассе продолжают осуществлять политику, направленную на создание у коллаборантов и местного населения уверенности в скором признании оккупированных районов Донецкой и Луганской областей со стороны России. Они пообещали владельцам "паспортов ЛДНР" российское гражданство.