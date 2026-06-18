В Украину вернули тела более 500 погибших граждан

Украинские эксперты проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

В Украину вернули тела 522 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram. "По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 522 погибших", - говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что, по утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

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"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел", – говорится в сообщении.

Обмен телами погибших

Как сообщал УНИАН, обмен телами погибших военных между Украиной и Россией происходит регулярно. Последний обмен телами состоялся в мае. Тогда в Украину вернули тела более 500 погибших украинских военных.

А в апреле удалось вернуть тела и останки 1000 погибших украинских военных.

Примечательно, что этот и майский обмен телами сократился, поскольку ранее в основном он составлял более тысячи тел украинских граждан.

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