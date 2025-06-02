К вопросу обмена тел павших солдат по принципу "6 тысяч на 6 тысяч" надо подойти тщательнее, говорит глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали нового обмена военнопленными между Украиной и Россией, о котором было договорено во время переговоров Украины и РФ в Стамбуле 2 июня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время общения в ZOOM.

"Будет обмен военных наших. Будет "тысяча на тысячу". Может быть дополнительно еще "200 на 200". Потому что Украина подняла вопрос еще дополнительных военных и по политзаключенным, и по журналистам", – сообщил президент.

По его словам, на этой неделе отдельно состоится обмен списками с россиянами.

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"И также будет верификация. Надеемся, что в этот раз они будут себя хоть как-то вести и передадут списки заранее по обмену", – подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что россияне заявили о готовности передать тела украинских погибших воинов.

"Шесть тысяч. Наша сторона согласилась передать российской стороне шесть тысяч тел русских, но здесь нужно очень тщательно изучить этот вопрос. Я об этом сказал министру обороны Умерову. Почему? Потому что, как нам стало известно, опознанных у русских из этих шести тысяч 15%. Это очень важно всех проверить. Всех наших нужно забрать обязательно. У нас уже один раз был момент, когда они передавали тела, и там они передавали своих также русских, убитых солдат", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что сначала россияне не забирали с поля боя своих людей, оставляли их, а потом вроде бы начинали собирать.

"Обмен телами важен. Наша сторона будет на это тщательно смотреть и будет обменивать", – подчеркнул Зеленский.

Переговоры в Стамбуле

Как сообщал в УНИАН, сегодня, 2 июня, во время второго раунда переговоров между делегациями Украины и РФ в Стамбуле было договорено осуществить новый обмен военнопленными.

По итогам первого раунда переговоров тоже было согласовано осуществить обмен по формуле "1000 на 1000", и этот обмен состоялся в течение трех дней.

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