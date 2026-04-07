Украинские военные оттеснили россиян в Харьковской области: в ВСУ раскрыли подробности

Силы обороны установили контроль над участком между поселками Амбарное и Миловое.

В Харьковской области Силы обороны Украины восстановили контроль над небольшой территорией между поселками Амбарное и Миловое. Это подтвердил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии Укринформу.

"Там (в Харьковской области, – ред.) действительно есть небольшой участок между Амбарным и Миловым, на котором россиян оттеснили и восстановили контроль", – отметил он.

Между тем на других направлениях, в частности на Лиманском и Купянском, по его данным, ситуация остается напряженной.

"В первую очередь, они (россияне, – ред.) пытаются прорваться на Лиманском и Купянском направлениях, особенно с восточной стороны на наш плацдарм на левом берегу Оскола – вот там наблюдается определенная активность. Там есть, конечно, и передвижения, в том числе в районе Волчанска, Старицы, но это привычное (явление, - ред.)", - рассказал Трегубов.

По словам спикера, враг активно проводит инфильтрационные действия вблизи Купянска-Вузлового, однако не непосредственно в самом населенном пункте.

"Это не сам Купянск-Вузловой, это его район, это дальше, там сейчас есть определенная "серая зона", идут довольно активные российские инфильтрационные действия. На том направлении они пытаются довольно заметно и активно проникать", – уточнил Трегубов.

Ранее УНИАН писал, что, по данным мониторингового проекта DeepState, Силы обороны отбросили россиян в лесах вблизи Амбарного и зачистили эту территорию. Успешную операцию провели подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 7 апреля рассказал о ситуации в Донецкой области, в частности в Константиновско-Дружковской агломерации. По его словам, там оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты дронов. По его словам, почти год части корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.

Также мы писали, что враг планирует создать "буферную зону" в Днепропетровской области. Для этого, отметил главнокомандующий, ему нужно захватить больше украинской территории. Между тем Силы обороны Украины "последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимый огневой урон, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику".

