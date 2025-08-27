Российские оккупанты в начале марта 2022 года схватили его в родном селе Козаровичи Киевской области, которое находилось под оккупацией.

На День Независимости из российского плена удалось освободить корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка. Он находился в российском плену с первых дней полномасштабной войны. В эксклюзивном интервью УНИАН он рассказал, как именно оказался в российской неволе.

По словам Дмитрия, для него лично война началась 25 февраля 2022 года, когда его село Козаровичи под Киевом оккупировали российские войска. Оккупанты тогда стали очень злыми, поскольку Вооруженные силы Украины оказывали ожесточенное сопротивление российскому вторжению.

"Я еще не знал, что они похищают людей. Знал, что ходят по улицам - к нам тоже приходили, в нашем доме ночевали, типа, "несли стражу". Знал, что забирают телефоны, грабят, но что людей забирают, не знал", - сообщил Хилюк.

По его словам, до 27 февраля в селе еще был свет, интернет и телефонная связь. Дмитрий продолжал работать журналистом и передавать информацию о ситуации в оккупированном селе.

"Меня схватили 3 марта вместе с отцом. Накануне в наш дом попал "Град" (но это я уже сейчас узнал, что это был он), поэтому в доме не было дверей, была разбита стена, и мы ночевали у соседки. Утром пошли с отцом домой, чтобы осмотреть повреждения, забить как-то двери, чтобы в доме можно было натопить, ведь было еще очень холодно", - сообщил Дмитрий.

Как только он и его отец вышли за порог соседского дома, буквально через 50 метров появились оккупанты.

"Они шли, очевидно, с какой-то "зачистки", потому что держали автоматы наготове. Наставили оружие на нас, положили на землю, обыскали... У нас не было ничего такого, что забрать, поэтому забрали сигареты. Еще у меня в кармане было несколько украшений - мамины, еще советских времен (их забрал из дома, боялся, чтобы не ограбили). Их тоже оккупанты украли", - отметил он.

Далее россияне повели их к большим ангарам (сделанным из профнастила), метрах в 400 от родного дома.

"Нас туда буквально приволокли. Уже на территории плотно завязали глаза, связали руки, многим даже ноги и бросили в какое-то помещение без окон, без света. Там, в полной темноте, мы лежали на полу три дня. Один раз в сутки выводили в туалет. Причем, ребят, которые были моложе и крепче, боялись, поэтому их не водили... Также один раз в день давали попить. И за три дня дали один маленький кусочек вафли", - сообщил Дмитрий.

Он добавил, что их с отцом разделили.

"Мне они врали, что отпустили отца, а папе (как стало известно позже) говорили, что отпустили меня...", - добавил Дмитрий.

Несколько раз Дмитрия и других пленников россияне перевозили с места на место. Пленники побывали в селе Дымер, потом их грузовиком перевезли в помещение промышленного холодильника в оккупированном Гостомеле.

"16 марта нас оттуда посадили в грузовики с закрытыми фанерой окнами. Надели уже металлические наручники и куда-то повезли. Через щелку я увидел, что едем мы на север - солнце светило в спину. И тогда понял, что, скорее всего, теперь мы уже едем за пределы Украины", - рассказал Дмитрий.

По его словам, почти все, кого схватили россияне, были местными гражданскими жителями. Причин, почему их задержали и так жестко ведут себя - россияне не объясняли.

"Каждый раз, когда нас перевозили, говорили: "Вас проверят и отпустят". Мол, если вы не какой-то корректировщик, то пойдете домой. То есть, каждый раз врали. Они просто набирали людей для обмена, для шантажа", - вспоминает журналист.

Из Гостомеля Дмитрия и других пленников перевезли на территорию Беларуси, держали в городке Наровля.

По его словам, на тот момент вместе с ним в плену украинских военных было мало, но все, в том числе гражданские, заполняли российскую карточку военнопленного.

"18 марта нас погрузили в военные автомобили - будки без окон, надели наручники и повезли в неизвестном направлении. Привезли, как мы потом поняли, в очень страшное место - СИЗО №2 в городе Новозыбков Брянской области. Это старая тюрьма - серая, с высокими потолками, очень толстыми стенами, какими-то сводами... Здесь при так называемой приемке нас очень сильно избивали. На всем "пути" - от автозака до оформления документов - били дубинками, руками, бросали о землю, травили собаками", - рассказал журналист.

Обмен пленными 24 августа

Как сообщал УНИАН, в День Независимости Украины, 24 августа из российского плена вернулась большая группа украинских граждан. Точное количество освобожденных пленников официально не называлось, но известно, что кроме военнопленных домой вернули и 8 гражданских заложников.

Большинство вернувшихся находились в плену с 2022 года. Среди гражданских заложников - два журналиста, медик и даже мэр Херсона, похищенный россиянами во время оккупации города.

