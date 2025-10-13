В основе LineageOS 23.0 лежит последний Android с дополнительными настройками и улучшениями.

Создатели популярный кастомной Android-прошивки LineageOS представили новую версию на базе Android 16. Прошивку можно установить на более чем 100 старых смартфонов, тем самым продлив их жизненный цикл, сообщает Android Authority.

Поскольку LineageOS 23.0 основана на июньской сборке ОС Android 16, полной реализации Material Expressive со всеми функциями пока не появилось. Тем не менее все базовые опции последней Android присутствуют, включая патчи безопасности.

Из изменений непосредственно от команды LineageOS можно выделить крупное обновление фирменного приложения камеры Aperture с поддержкой RAW и Ultra HDR, улучшенный медиаплеер Twelve, а также новый ТВ-лаунчер Catapult, свободный от рекламы и рекомендаций.

Также в сборку вошли обновленная утилита резервного копирования SeedVault, приложение календаря Etar, обновленные мелодии оповещений и будильников. Наконец, теперь можно запускать LineageOS через эмулятор QEMU, что в будущем позволит поддерживать устройства на базе основного ядра Linux.

Согласно официальному сайту проекта, версия LineageOS 23.0 совместима с устройствами Samsung, Google Pixel, Xiaomi, OnePlus, и еще более десятка других брендов – даже LG. Среди поддерживаемых смартфонов указаны все версии Pixel, Galaxy S10 и Galaxy Note10, Xioami 12, Redmi Note 10 Pro, OnePlus 12 и множество других устройств.

Напомним, Google выпустила стабильную версию Android 16 для своих Pixel еще в начале июне. В компании называют 16-ю версию самым масштабным редизайном за последние пару лет. Пользователям стало доступно больше кастомизации и контрастных цветов, а также красивых анимаций.

Меж тем УНИАН рассказывал, что установка приложений на Android сильно изменится со следующего года. Новые правила Google значительно ограничат загрузку приложений и APK-файлов из сторонних источников.

