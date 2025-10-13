Оппозиция в Москве еще в 2022 году предупреждала, что агрессия против Украины обернется болью для самих россиян. Спустя почти четыре года это стало реальностью.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину сотни российских мирных жителей погибли в результате ответных ударов, падения обломков или сбоев в системе ПВО. Хотя Кремль обещал "быструю победу", война все чаще затрагивает и саму Россию, пишет The Times.

По данным независимого издания 7×7, до конца прошлого года погибло по меньшей мере 391 российский гражданский, тогда как следственный комитет РФ называет цифру более 600 человек. Проверить официальные данные невозможно.

Среди последних случаев - гибель шестилетнего мальчика и его бабушки под Москвой, а также учительницы из Белгородской области, ставшей жертвой очередного удара.

На фоне эскалации президент США Дональд Трамп размышляет, передавать ли Киеву крылатые ракеты "Томагавк", способные долетать до Москвы. По его словам, он не хочет эскалации и хочет знать, какие цели Украина могла бы выбрать.

Часть смертей в РФ вызывают не украинские ракеты и беспилотники, а собственные системы ПВО, обломки которых падают на жилые районы. Украинские военные также утверждают, что во время боев в Курской области в прошлом году российские ракеты неоднократно попадали по собственным селам.

По данным ООН, от российского вторжения погибло по меньшей мере 14 116 украинских гражданских, в том числе более 730 детей. Реальные цифры, вероятно, значительно больше - особенно на временно оккупированных территориях.

"Моральный предел" для Украины

"Уровень сочувствия к россиянам чрезвычайно низкий, даже к детям, потому что их нация принесла нам много боли", - признается сержант ВСУ Андрей Поддубняк.

Впрочем, член правления "Мемориала" (российской правозащитной группы, запрещенной Кремлем - УНИАН) Александр Черкасов предостерегает:

"Украина является жертвой агрессии и не совершает систематических нападений на гражданские объекты. Но если Киев примет московскую тактику, это может ударить по его моральному превосходству".

Он отметил, что даже потери среди гражданских не повлияют на решение Путина - война будет продолжаться до тех пор, пока он будет считать это выгодным для себя.

Потери РФ на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия потеряла более 281 тысячи военных только за первые восемь месяцев 2025 года, согласно документу, который, по данным украинской разведки, содержит утечку российских служебных данных. Politico пишет, что эти катастрофические потери - цена России за крошечные достижения на фронте.

Украинская военная разведка указывает на впечатляющее соотношение: на одного погибшего приходится лишь 1,3 раненого. Для сравнения - в большинстве современных войн это соотношение составляет 1 к 3, что свидетельствует об отсутствии медэвакуации и полном пренебрежении к жизни солдат.

