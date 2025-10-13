Убытки Укрзализныци от пассажирских перевозок должно взять на себя государство, а не бизнес, - эксперт

Государство должно заложить в бюджет-2026 расходы на компенсацию убытков пассажирских перевозок Укрзализныци, ведь практика кросс-субсидирования исчерпала себя и противоречит европейским стандартам. Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий (ЦТС) Сергей Вовк.

По его словам, с такой позицией выступают не только эксперты или профильный парламентский комитет, но и сама Укрзализныця вместе с Министерством инфраструктуры. Ведь система, при которой убытки от пассажирки покрывались за счет реального сектора экономики, больше не работает - экспортеры сейчас сами находятся в кризисном состоянии.

"К сожалению, в проекте бюджета, который был представлен, компенсаций нет. Надеюсь, при повторном рассмотрении депутаты прислушаются к этой инициативе. Система кросс-субсидирования непрозрачна, не соответствует европейской практике и больше не работает - грузоотправители просто не могут покрывать убытки пассажирки", - подчеркнул Вовк.

Он подчеркнул, что пассажирские перевозки являются социальным обязательством государства, а потому финансировать их следует напрямую из бюджета. Это позволит избежать финансовой дестабилизации Укрзализныци и негативных макроэкономических последствий от повышения тарифов на грузовые перевозки.

По мнению Вовка, введение бюджетных компенсаций не только стабилизирует финансовое состояние компании, но и станет позитивным сигналом для ее кредиторов и международных партнеров.

Он также поддержал инициативу Федерации работодателей Украины о подписании многолетнего меморандума между правительством и Укрзализныцей, который бы предусматривал поэтапный отказ от кросс-субсидирования и гарантии государственной поддержки социально важных перевозок.

Как известно, Укрзализныця выступила с инициативой повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок. В то же время, по подсчетам экономистов, такое повышение может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ лишь около 12 млрд грн дополнительных доходов. В то же время, потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.