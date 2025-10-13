С начала года золото подорожало на 53% из-за ряда факторов.

Стоимость золота резко выросла до рекордного уровня на фоне возобновления торговых конфликтов между США и Китаем, а также из-за ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. Серебро также прыгнуло до исторического максимума, пишет Reuters.

Отмечается, что цена на золото поднялась на 1,5% - до абсолютного рекорда 4078,05 доллара за унцию (31 грамм). Таким образом, 1 грамм золота стоит 131,55 доллара.

10 октября президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на китайские товары и объявил о новых экспортных ограничениях на критическое программное обеспечение до 1 ноября в ответ на ограничения Китаем редкоземельных элементов и оборудования. Пекин 12 октября назвал свои меры оправданными, однако воздержался от дополнительных пошлин на американские товары.

"Последние события на Ближнем Востоке ослабили благоприятное влияние на рынок золота, но сейчас мы имеем повторное возникновение рисков из-за обострения торговых напряжений между США и Китаем", - отметил аналитик Capital.com Кайл Родда.

Кроме того, подскочило до рекордных 51,70 доллара за унцию и серебро (+2,6%). То есть 1 грамм серебра стоит ориентировочно 1,7 доллара. На него влияют те же факторы, а также дефицит металла.

В одной из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs заявили, что в среднесрочной перспективе цены на серебро будут расти благодаря притоку частных инвестиций, но там также предупредили о повышенных краткосрочных колебаниях и рисках снижения по сравнению с золотом.

С начала года золото подорожало на 53% из-за геополитических рисков, активных закупок центробанками, притока средств в биржевые фонды, ожидания снижения ставок ФРС США и экономической неопределенности из-за пошлин.

9 октября стало известно, что цены на серебро достигли рекордного уровня. Этому способствовало увеличение спроса среди инвесторов и дефицит предложения. При этом стремительный рост продолжили и другие драгоценные металлы - золото, серебро, платина и палладий.

Ранее золото впервые превысило отметку в 4000 долларов за унцию на фоне шатдауна в США. В этом году золото подорожало более чем на 50%.

