СБУ поразила нефтеперекачивающую станцию в РФ: вспыхнул масштабный пожар, - источники

Этой ночью беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. Об этом сообщили источники УНИАН в спецслужбе.
По словам собеседника, НПС "Горький" является важным звеном нефтетранспортной системы РФ и входит в структуру АО "Транснефть – Верхняя Волга". Станция транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности по направлению Сургут – Горький – Полоцк. Она обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ "Лукойл" в городе Кстово.
По предварительным данным, в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.
"Поражение таких системообразующих станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ. Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и растут затраты на транспортировку. В итоге это напрямую влияет на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины", – сообщил информированный источник в СБУ.
Удары по РФ: последние новости
Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 апреля подразделения Сил обороны Украины повторно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае. Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим возгоранием на территории объекта
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – единственный производственный комплекс с морским терминалом предприятия по обеспечению нефтепродуктами ПАО "Роснефть" – ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".
Также было поражение нефтебазы "Гвардейская" во временно оккупированном украинском Крыму.
