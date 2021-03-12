На оккупированной территории Луганской области российские боевики обстреляли беспилотник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.
Так, патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 10 марта, находясь на временно-оккупированных территориях Луганской области вблизи населенного пункта Сентяновка, осуществлял запуск беспилотника малого радиуса действия.
В это время наблюдатели зафиксировали 17 выстрелов из стрелкового оружия в направлении их беспилотника, пролетавшего примерно в 900 м к северо-востоку от места расположения патруля миссии.
Команда СММ была вынуждена приземлить БПЛА и покинуть район.
Кроме того, в районе блокпоста вооруженных формирований Российской Федерации в районе населенного пункта Золотое-5, в пределах участка разведения, наблюдатели в очередной раз зафиксировали 7 контейнеров неопределенного происхождения.
Отмечается, что их Миссия фиксировала и ранее, однако ее требования о демонтаже контейнеров и дальше оккупантами не выполняются.
"Украинская сторона СЦКК в очередной раз подчеркивает, что российско-оккупационные войска продолжают систематически игнорировать подписанные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению режима прекращения огня и всевозможными методами препятствуют работе СММ ОБСЕ для сокрытия фактов нарушений", - говорится в сообщении.
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