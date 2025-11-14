Для теракта на Каховской ГЭС оккупанты заложили тонны взрывчатки, отметил Ступак.

В эфире одного из российских пропагандистских каналов призвали к разрушению дамб и мостов в Украине, заявив, что Киев "должен быть затоплен" – мол, такая тактика является единственным способом воевать.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак оценил, реально ли Россия может взорвать украинские дамбы. В комментарии изданию "Телеграф" он сказал, что такая угроза есть, но возможности у России ограничены.

"Действительно, здесь есть такая угроза, как по мне, потому что наши чиновники – я знаю точно – они моделировали различные варианты: а что будет, а удержит ли, насколько она старая. Я не буду комментировать, насколько она старая или уставшая, удержит или нет", – рассказал он.

Видео дня

Эксперт отметил, что уже были попытки оккупантов атаковать украинские гидроэлектростанции. Речь в том числе о ГЭС в Запорожье. Однако это огромная конструкция, которая удерживает большие объемы воды, пояснил он.

"И мы увидели, что извне по крайней мере на тот момент это сооружение не повредить, не уничтожить", – добавил Ступак.

Бывший сотрудник СБУ вспомнил о теракте на Каховской ГЭС, которую россияне взорвали в июне 2023 года. По его словам, для разрушения подобной дамбы нужен внутренний подрыв с применением большого количества взрывчатых веществ. На Каховской ГЭС оккупанты заложили тонны взрывчатки.

При этом Ступак акцентировал, что риски повреждения критической инфраструктуры ударами со стороны Российской Федерации сохраняется:

"В целом риск, конечно, есть. Риск повреждения он остается, поэтому мы должны с этим жить – к сожалению, пока есть Российская Федерация".

Война в Украине: другие новости

Ночью 14 ноября российские террористы в очередной раз атакуют украинские города дронами и ракетами. Под основным ударом – Киев и область. В столице фиксируются пожары, есть пострадавшие. Сообщается и о разрушениях в Киевской области.

Что касается ситуации на фронте, то, по данным проекта DeepState, российские захватчики оккупировали населенный пункт Степная Новоселовка Харьковской области. Это село находится в Купянском районе. Также враг продвинулся вблизи Сладкого и Новоуспеновского.

Вас также могут заинтересовать новости: