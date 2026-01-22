Способны долететь до Львова: аналитики рассказали, реальна ли угроза от 'Искандер-М1'

Дальнобойная крылатая ракета наземного базирования 9М729 "Новатор" стала одним из нарушений Кремлем договора РСМД.

Мониторинговый канал "єРадар" распространил информацию, что Россия вокруг Украины развернула 24 новых ОТРК "Искандер-М1", которые могут запустить одновременно 96 ракет 9М729 с дальностью 1500 км и якобы могут долетать до Львова и Ужгорода. Аналитики Defense Express объяснили, существует ли реальная угроза для Украины.

Издание отметило, что речь идет о крылатых ракетах 9М729 "Новатор", которые Россия применяет для ударов по Украине с 2022 года. Указывается, что это действительно дальнобойная крылатая ракета наземного базирования, которая стала одним из нарушений Кремлем договора РСМД, поскольку ее дальность составляет 1500 км, хотя встречаются данные и о 2000 и 2500 км.

Аналитики добавили, что это позволяет стране-агрессору целиться ею по любой точке Украины со стандартных пусковых рубежей ОТРК "Искандер".

В то же время, издание приводит данные, что по состоянию на октябрь 2025 года, в целом было зафиксировано использование этой ракеты только 23 раза. В украинской разведке поделились, что в ноябре прошлого года Россия имела только около 50 ракет 9М729 "Новатор".

При этом инсайдеры рассказали, что российское Минобороны в 2025 году заказало 95 таких крылатых ракет.

Также аналитики отметили, что ОТРК "Искандер-М1" с индексом 9К720М1 и новой пусковой 9П701, который может нести четыре таких ракеты, не является новейшим и его поставки начались в российские вооруженные силы еще в 2021 году.

С 2019 года Россия хочет иметь 60 таких пусковых установок, что позволит вооружить ими каждую ракетную бригаду четвертым дивизионом с этими комплексами. Это связано с тем, что запуск крылатой ракеты 9М729 "Новатор" может быть осуществлен только с новой пусковой установки 9П701.

Аналитики объяснили, что более дальнобойная крылатая ракета 9М729 длиннее стандартной 9М728 на полметра - 7,94 метра против 7,4 метра. То есть, если сейчас Россия действительно имеет 24 пусковые "Искандер-М1", то для загрузки их для полного залпа 96 крылатыми ракетами 9М729 "Новатор" необходимо накапливать их в течение года и ни одну не использовать. Конечно, говорится в статье, если не будут увеличены темпы производства.

Издание добавляет, что практика показывает, что как такового целенаправленного накопления ракет в РФ сейчас не происходит. Например, во время последней комбинированной дальнобойной атаки в ночь на 20 января, на одной из Х-101 был серийный номер, указывающий на ее производство всего 19 дней назад.

Однако аналитики отмечают, что запуск крылатых ракет с ОТРК "Искандер" действительно имеет значительно меньше демаскирующих факторов. В частности, для запуска Х-101 враг должен поднимать стратегические бомбардировщики, которые в течение часа летят на пусковые рубежи, а носители морских крылатых ракет "Калибр" выходят в море, что также фиксируется.

Однако враг все равно практикует пуски крылатых ракет только во время комбинированных атак с использованием всех средств дальнобойного поражения.

Ранее УНИАН сообщал, что секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что не следует допускать сбивания "Шахедов" над украинскими городами. Вместо этого, по его словам, они должны все сбиваться при пересечении украинской границы. Костенко считает, что для уничтожения "Шахедов" нужно придумать максимально дешевое оружие, которое будет максимально эффективным. Тогда врагу просто будет невыгодно запускать эти дроны-камикадзе по Украине.

Также мы писали, что издание The Telegraph поделилось, что во время атаки по Украине 20 января РФ впервые запустила учебную ракету РМ-48У. По данным, эти ракеты были сняты с эксплуатации, но их снова ввели в действие как наступательное оружие. Издание отметило, что использование РФ этой ракеты застало Украину врасплох. Добавляется, что у Украины нет другого выбора, как отражать ожившие "зомби-ракеты", применяя дорогостоящие оборонные технологии. Есть предположение, что это может быть новая тактика РФ, направленная на истощение ресурсов Украины.

