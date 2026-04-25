'Не дай Бог попадете сюда': во время вербовки российских студентов в эфир вышел военный ВСУ

23 апреля в Кубанском государственном аграрном университете в России прошла встреча со студентами, посвященная набору в подразделения беспилотных систем России.

Как пишет ASTRA, в ходе мероприятия произошел инцидент: к онлайн-конференции подключился человек под позывным "Шульц", представленный как российский военнослужащий, однако позже он заявил, что является военным Вооруженных сил Украины.

"Я - военный, только не русский, а украинский. Хочу сказать: не дай Бог попадете сюда, мне придется вас убить. Каждого, кто подпишет контракт", - сказал мужчина в военной форме.

Он добавил, что лица всех присутствующих "зафиксированы". После этого организаторы отключили видеосвязь.

Подлинность мероприятия журналисты подтвердили через переписку со студентами: несколько собеседников на условиях анонимности сообщили, что встреча действительно проходила. Один из студентов сказал:

"Мы думали, будет обычная духота про контракты, а вышла хохма. Если честно, мне стало подозрительно, когда он ["Шульц"] прокричал вначале "Слава России!".

Как рассказали источники издания, украинская сторона заранее получила информацию о планируемой агитационной встрече, связавшись с вузом под видом волонтерской организации, якобы помогающей ВС РФ. В результате они предложили участие "своего бойца с "СВО"", который был принят организаторами без проверки личности.

До появления "Шульца" перед студентами выступил настоящий офицер российской армии, сотрудник Краснодарского краевого военкомата капитан Олег Федорович. Обращаясь к аудитории, офицер рассказал студентам об "особых" контрактах в подразделениях беспилотных войск. Он пообещал 3-4 месяца обучения, высокое денежное довольствие, расширенные социальные льготы, а также якобы возможность увольнения из ВС РФ после года службы.

Перед началом встречи ведущий заявил, что уже "порядка десяти" студентов краснодарского вуза подписали контракт на службу в армии.

Вербовка студентов в РФ

Усиление давления на студентов российских университетов, которых заставляют подписать контракты с Минобороны, рискует создать напряженность в российской системе образования и демонстрирует растущие трудности Москвы в поддержании набора бойцов для войны в Украине.

Издание CNN проанализировало, как учебные заведения вербуют студентов на войну, и пообщалось со многими из них.

Вас также могут заинтересовать новости: