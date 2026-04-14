Кремль пошел на политический риск, агрессивно вербуя студентов на войну, – CNN

Среди этой категории россиян падает одобрение действий кремлевской власти.

Усиление давления на студентов российских университетов, которых заставляют подписать контракты с Минобороны, рискует создать напряженность в российской системе образования и демонстрирует растущие трудности Москвы в поддержании набора бойцов для войны в Украине, пишет CNN.

Издание проанализировало, как учебные заведения вербуют студентов на войну, и пообщалось со многими из них. Студенты рассказывают, что это давление направлено на первокурсников, а также на тех, у кого есть финансовая или академическая задолженность. В частности, администрация университетов сокращает сроки подготовки курсовых работ, чтобы как можно больше студентов не успели сдать их вовремя. Таких студентов вызывают на "беседы" и пытаются уговорить подписать контракт. Мол, тебя все равно отчислят, что автоматически сделает юношей военнообязанными. Как рассказали изданию студенты, на групповых собраниях присутствовали только те, у кого были пропущенные зачеты, экзамены или задолженности по курсовым работам, и кто отставал в учебе.

Еще один студент рассказал, что за один день "студенческий офис" его университета "исключил треть одной группы и заставил их сразу подписать контракт, чтобы сохранить место за собой". Он передал CNN сообщение из группового стденческого чата.

"Студенты находятся под огромным давлением. Постоянно слышать призывы вступить в армию очень неприятно. Осознание того, что университет делает все возможное, чтобы отправить вас на войну, еще хуже", – сказал один из студентов.

Тем студентам, которые соглашаются на контракт, обещают должности операторов дронов. В агитационных материалах говорится, что они должны подписать контракт на один год, и при этом могут быть операторами, находящимися вдали от линии боевых действий.

Однако эксперты и юристы рассказали CNN, что это прикрытие для стандартного военного контракта бессрочного характера. А поскольку многие студенты скептически относятся к обещанным стимулам, университеты прибегают к принуждению и угрозам, чтобы убедить студентов поступить на службу. Еще одним стимулом являются финансовые преимущества – высокие зарплаты и обещания погасить финансовые долги за обучение.

Почему Россия усилила вербовку

Как пишет издание, несмотря на рост потерь на поле боя, Кремлю удалось избежать повторения катастрофической "частичной" мобилизации осенью 2022 года, во время которой сотни тысяч мужчин бежали из страны. Но, по словам экспертов, эта кампания, ориентированная на студентов, является одним из нескольких признаков того, что снова растет количество более агрессивных вербовочных тактик.

При этом агитация продолжается во многих университетах, даже в тех, что расположены в крупных городах, Москве и Санкт-Петербурге, и занимают высокие места в рейтингах. По данным юристов, университеты должны ежедневно отчитываться перед главным управлением кадров Министерства обороны о ходе кампании.

Пока неясно, сколько студентов было успешно завербовано благодаря этой кампании. Однако среди этой группы населения растет недовольство действиями властей. По словам экспертов, ориентация на самых молодых потенциальных избирателей страны и превращение университетов, которые традиционно считаются в России безопасными убежищами от военного призыва, в каналы вербовки, несет политический риск для Кремля.

"Правительственные учреждения сейчас являются источником угрозы, пропитаны пропагандой, которая калечит очень молодых людей, которые еще вчера были буквально школьниками", – сказал один из студентов.

Потери России на войне

Напомним, что потери россиян на поле боя постоянно растут. По словам президента Украины Владимира Зеленского, к концу марта Россия потеряла 89 000 военнослужащих (убитыми и тяжело ранеными) с начала 2026 года и смогла завербовать лишь 80 000 за тот же период.

При этом потери в армии россиян выросли с начала этого года. Аналитики отмечают, что темпы российского продвижения на ключевых участках фронта составляют всего от 15 до 70 метров в день. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований (CSIS), это медленнее, чем в большинстве войн за последние 100 лет. При этом общие потери России оцениваются как минимум в 325 тысяч погибших.

