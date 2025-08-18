В ближайшее время на этом направлении существенных наступательных действий не будет, отметил главнокомандующий ВСУ.

Российские оккупанты пока не планируют масштабного наступления на Херсон, однако полностью угрозу отбрасывать нельзя. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Он отметил, что россияне сейчас проводят активные действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время они перебрасывают с этого направления некоторые силы.

"Они перебросили с этого направления один полк и бригаду морской пехоты, что свидетельствует о том, что в ближайшее время там (на Приднепровском направлении) существенных наступательных действий не будет", - пояснил главнокомандующий ВСУ.

В то же время он подчеркнул, что угроза наступления на Херсон "всегда существует, и не надо ее сбрасывать со счетов".

Ситуация на фронте

Как рассказал Сырский, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях. Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление.

По словам Сырского, по состоянию на сегодня на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности, однако оккупанты пытаются и там нанести мощный удар, который планировался еще год назад.

В то же время в DeepState отмечали, что за последние 1010 дней войны российские войска оккупировали менее 1 процента территории Украины.

