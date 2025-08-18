По словам главнокомандующего, сейчас Покровское направление для россиян является определяющим.

Сейчас ситуация на фронте является очень сложной и характеризуется продолжением стратегической наступательной операции РФ. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях. Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", - отметил главком.

По словам Сырского, по состоянию на сегодня на Запорожском направлении продолжаются действия невысокой интенсивности, однако оккупанты пытаются и там нанести мощный удар, который планировался еще год назад.

Видео дня

"Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы...", - напомнил главнокомандующий.

Он добавил, что большую часть своих войск, в том числе 76-ю десантно-штурмовую дивизию противник перебросил именно на Курское направление.

"Поэтому ситуация сложная, характеризуется постоянными атаками противника. На Покровском направлении ежедневно фиксируется около полусотни штурмовых действий противника. Сейчас это наиболее сложный участок фронта", - отметил Сырский.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее издание The Times писало, что Россия применяет на фронте хитрую тактику, которая приносит результаты. Теперь вместо массированных "мясных" штурмов и попыток силой продавить украинскую оборону, командование РФ использует своих солдат как приманку для выявления позиций украинской обороны.

"С первых дней войны бои изображались как соревнование между хитростью украинского войска и незатейливой грубой российской силой. Но доказательства с поля боя - и недавние достижения московских войск - свидетельствуют о том, что эта точка зрения все больше устаревает", - добавили в издании.

Также сообщалось, что Силы обороны зачистили шесть населенных пунктов Донбасса. В частности было защищено от вражеских войск Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

"Проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области, продолжается. Оккупанты продолжают сдаваться. Подразделения 19-го армейского корпуса, которые действуют в Донецкой области, только за прошедшие сутки взяли в плен 6 российских военнослужащих", - рассказали в Генштабе.

Вас также могут заинтересовать новости: