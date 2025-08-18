Аналитики проекта выразили надежду, что эти цифры дойдут до американских партнеров Украины на фоне обсуждения мирного соглашения.

За последние 1010 дней войны российские войска оккупировали менее 1 процента территории Украины. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает изменения на фронте.

"Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату - 108 651 кв км) по сегодня (114 493 кв км) враг оккупировал 5842 кв км украинской территории. Это составляет 0.96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах", - утверждают аналитики проекта.

Россияне имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть оккупированных территорий.

После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. В частности, осенью продолжалось активное наступление кацапа на Бахмут.

"Надеемся эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что что-то математика у них хромает", - добавили в DeepState.

Территориальные требования Путина

15 августа Трамп и Путин встретились на Аляске. Путин предложил мир в обмен на Донецкую область, говорят источники, но не согласился на прекращение огня. Трамп обещает Украине гарантии безопасности "вроде статьи 5 НАТО".

По данным СМИ, Трамп выразил поддержку плану правителя России Владимира Путина, который предусматривает передачу под контроль Москвы ключевых территорий на востоке Украины в обмен на прекращение войны.

