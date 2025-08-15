Из микрорайона "Корабел" уже вывезли 90% местных жителей.

Сейчас в микрорайоне Херсона "Корабел" ("Остров") остается около 200 человек, которые ни за что не хотят эвакуироваться. Мост, который соединяет эту часть областного центра с "материком", скорее всего, россияне разрушат. Тогда люди вероятно останутся без помощи. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

"Пока мост проездной. Эвакуация продолжается, но уже не такими темпами, как в первые дни. Уже вывезено более 90% населения, которое там проживало - это около 1600 человек. Остается там около 200 человек, которые там проживают", - сказал он.

В частности, по его словам, речь идет о людях, которые ни за что не хотят выезжать. Как отметил Толоконников, местные власти все же надеются, что эти жители успеют покинуть "Остров" до того, как россияне начнут очередную серию ударов по мосту.

"После этого мост может быть вообще не проездным. Эвакуация будет сложнее... И вопрос даже не в ее сложности, а в том, как эти люди будут жить без света, воды... Тем более если моста не будет, мы не сможем нормально поставлять туда воду, еду, как эти люди смогут выживать... Здесь вопрос - ответственности, нужно соглашаться на эвакуацию", - сказал чиновник.

Ситуация в Херсоне - новости

Как писал УНИАН, 2 августа на Корабельный район Херсона российские военные сбросили две управляемые авиабомбы, которыми повредили автомобильный мост, соединяющий город с микрорайоном "Корабел". На следующий день мост снова был атакован - погиб пожилой мужчина, который находился на проезжей части моста в момент обстрела.

По мнению военного эксперта, экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, армия РФ с левого берега Днепра уничтожает КАБами автомобильный мост, чтобы оттеснить Силы обороны Украины и создать "серую зону". Уничтожение моста, по словам эксперта, лишь вопрос времени.

