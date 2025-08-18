Трамп в очередной раз заявил, что в НАТО Украина не вступит.

Президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским опубликовал пост в своей соцсети TruthSocial, в котором заявил, что Зеленский может прекратить войну с Россией "практически сразу" и назвал условия.

"Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией практически сразу, если захочет, а может продолжать воевать. Вспомните, как все начиналось. Нельзя вернуть Крым, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), в НАТО УКРАИНА НЕ ВСТУПИТ. Некоторые вещи никогда не меняются", - написал он.

Трамп также заявил, что в Белом доме предстоит "большой день".

"Никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их", - написал он.

Также он напал на некоторых сенаторов и политиков, обвиняя их в неправильной оценке его встречи с Владимиром Путиным на Аляске и в том, что они мешают закончить войну в Украине.

Комментируя заявления о том, что "Путин получил все, что хотел" по итогам встречи, Трамп заявил, что на самом деле "никто ничего не получил".

"Слишком рано, но уже близко", - отметил он, добавив, что Путину было "очень трудно" приехать на Аляску.

"Эту войну можно закончить, СЕЙЧАС, но глупые люди вроде Криса Мерфи, Джона Болтона и других значительно усложняют эту задачу", - написал президент США.

Трамп и война в Украине

Как писал УНИАН, на завтра в Белом доме запланирована встреча с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров. По данным СМИ, Киев и Европа до сих пор до конца не понимают, о чем же договорились лидеры США и РФ во время трехчасового разговора на Аляске. Поэтому Трамп должен им все объяснить лично.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по 5 областям Украины. По его словам, эти уступки заключаются в том, что российский диктатор Владимир Путин не захватит всю территорию Украины.

