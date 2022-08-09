Тем временем на Харьковском направлении враг нанес авиационный удар вблизи верхнего Салтова.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, чтобы удержать ранее занятые рубежи и не допустить наступления украинских воинов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления украинских воинов, враг пытается выявить построение системы обороны наших войск", - говорится в сообщении.

Тем временем на Харьковском направлении оккупанты осуществили огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Дуванка, Прудянка, Дементьевка, Питомник, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Байрак, Старый Салтов, Базалеевка, Коробочкино, Андреевка, Меловое, Чугуев и Чепель. Вел воздушную разведку БПЛА. Нанес авиационный удар вблизи верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, Новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российский публицист объяснил, как изменилась стратегия Путина в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: