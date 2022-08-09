Нынешние ультиматумы диктатора выглядят бессмысленно, говорит Пионтковский.

Стратегия и задачи путинской армии в Украине изменились, несмотря на ежедневные обстрелы мирных городов.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский 24 каналу.

План диктатора в войне, говорит он, обречен, а две изначальные задачи о "взятии Киева за три дня" и уничтожении Украины были провалены в первые дни полномасштабной войны. По словам эксперта, сейчас самые пессимистические прогнозы сводятся лишь к возможности "заморозки" конфликта, которую может навязать РФ.

"Замысел Путина и тот ультиматум, который он бросил всему миру, угрозы ядерным оружием и планы "пойти" на страны Балтии, на Варшаву - сейчас бессмысленно выглядят", - сказал Пионтковский.

Сейчас диктатор, как говорит эксперт, угрожает взорвать Запорожскую АЭС, чтобы ему "сдали" Авдеевку, а также отчаянно добивается перемирия. По его убеждению, РФ уже отказалась от цели захвата Славянска и Краматорска, перебросив ресурсы на юг.

"Однажды изменились масштабы и стратегия путина в войне. Украина уже одержала самую большую стратегическую победу. Она выстояла", – считает публицист.

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