Оккупанты пытались провести разведку боем, однако наши военные заставили их бежать.

Враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времевки.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба.

"На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Бражковки, Карнауховки, Сулиговки, новой Дмитровки, Протопоповки, Адамовки, Залимана, Мазановки и Долины. На Донецком направлении, при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения с занятых рубежей", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали территории возле Григоровки, Северска, Верхнекаменского, Закетного и Ивано-Дарьевки. На Бахмутском направлении рашисты открывали вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле последнего, а также Зайцевого, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного враг задействовал авиацию.

"Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление неподалеку от Зайцево. На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка", - добавили в Геншабе.

Также оккупанты пытались проводить наступательные бои неподалеку Красногоровки и Авдеевки. Однако наши защитники дали отпор врагу, поэтому рашисты отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Владимировка, Павловка, орехов, Шевченко, Гуляйпольское, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. Авиаудары зафиксированы возле Великой Новоселки, Щербаков и Новоселки. Кроме этого, украинские военные обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времевки.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ОК "Юг" рассказали об "урожае" за день. Украинские военные уничтожили немало техники и десятки оккупантов.

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