Дроны массированно атаковали Московскую область: власти РФ сообщили о трех погибших

В Минобороны РФ сообщили, что якобы было сбито 556 дронов.

Беспилотники нанесли удар по научно-производственному комплексу "Элма" в городе Зеленоград Московской области. Об этом сообщают российские СМИ.

Атака произошла в ночь на 17 мая, в результате чего там начался пожар.

В то же время местные жители заявили, что после объявления тревоги об опасности дронов через некоторое время они услышали сильный взрыв, который сопровождался густым черным дымом, поднимавшимся с территории комплекса.

Как уточнил "Милитарный", этот комплекс имеет площадь более 60 тысяч квадратных метров и является местом, где российские компании по разработке и производству микроэлектроники осуществляют свою деятельность.

Также известно, что Зеленоград находится примерно в 30-37 км к северо-западу от центра Москвы. Город является одним из 12 административных округов столицы РФ. Кроме того, его считают основным научно-производственным центром российской электроники и микроэлектроники.

"Предприятия-резиденты технопарка "Элма" интегрированы в цепочки поставок российского военно-промышленного комплекса, сам технопарк объединяет более 150 компаний. Компоненты, датчики, оптические приборы и элементы двойного назначения, разрабатываемые здесь, используются для нужд микроэлектроники, которую впоследствии поставляют на заводы оборонного сектора", - добавляет "Милитарный".

В то же время власти РФ сообщили, что в результате ударов погибли по меньшей мере три человека, еще 12 получили ранения во время других ударов беспилотников, передает Reuters.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "технологическое оборудование" московского нефтеперерабатывающего завода не пострадало во время ночного нападения, однако три дома были повреждены. По его словам, за последние 24 часа было сбито более 120 дронов.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что за ночь и до утра над страной, включая Московскую область, было сбито 556 дронов.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что одна женщина погибла в результате попадания в жилой дом в городе Химки, расположенном к северу от Москвы, еще одного человека спасатели пытаются вытащить из-под завалов.

По его словам, двое мужчин погибли в селе Погорелки в Мытищинском районе. Также были повреждены несколько многоэтажных жилых домов и объектов инфраструктуры.

Удары по территории РФ - последние новости

Ранее Генштаб уточнил результаты поражения НПЗ в Рязани. Там подчеркнули, что в результате удара повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.

По информации Генштаба, удары по Рязанскому НПЗ, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации и задействован в обеспечении топливом российских оккупационных войск, были нанесены в ночь на 15 мая.

Также сообщалось, что под Белгородом авиабомба РФ упала на жилой дом, в результате чего погиб местный житель. После инцидента власти эвакуировали жителей двух соседних многоэтажек, а жильцов прилегающих домов временно отселили из опасной зоны.

