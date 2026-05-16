Под Белгородом авиабомба РФ упала на жилой дом: есть жертва

Погиб местный житель, жильцов соседних домов эвакуировали из-за риска взрыва неразорвавшихся боеприпасов.

В поселке Дубовое Белгородской области (РФ) авиационная бомба оккупантов упала на частный жилой дом, в результате чего погиб местный житель. Об инциденте сообщили российские Telegram-каналы, в частности "Пепел".

Двухэтажное кирпичное здание получило значительные повреждения – разрушена крыша, выбиты окна, повреждены коммуникации и внутренняя отделка. В местных пабликах опубликовали фото, на которых виден большой пролом в конструкции дома.

По данным региональных служб, официально речь идет о падении "фрагментов боеприпасов", однако на месте обнаружили другие неразорвавшиеся части авиабомбы.

После инцидента власти эвакуировали жителей двух соседних многоэтажек, а жильцов прилегающих домов временно отселили из опасной зоны.

Ранее в Белгороде уже фиксировали подобные случаи – в январе жителей также эвакуировали после падения российского боеприпаса в черте города.

На днях также стало известно, что в Белгородской области РФ российский самолет случайно сбросил авиабомбу на железнодорожные пути, из-за чего пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате инцидента пострадала пожилая женщина.

По информации журналистов, с начала 2026 года российская авиация как минимум 24 раза случайно или из-за технических неисправностей сбрасывала авиабомбы на территорию РФ и временно оккупированные территории.

