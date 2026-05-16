Удар по НПЗ в Рязани: Генштаб уточнил результаты поражения

Также Силы обороны нанесли удары по ряду других важных объектов российских оккупантов.

В результате попаданий по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива, уточнил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении напомнили, что удары по Рязанскому НПЗ, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации и задействован в обеспечении топливом российских оккупационных войск, были нанесены в ночь на 15 мая.

Также, как сообщили в ведомстве, Силы обороны Украины 15 мая и в ночь на 16 мая 2026 года нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов, в частности по ангару с военной техникой в Селидовом Донецкой области.

Также Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления врага в районе Покровска Донецкой области и по пункту управления БПЛА противника в Графском в Донецкой области.

Были нанесены удары и по складу материально-технических средств врага в Бараниковке Луганской области и ремонтному подразделению противника в Привилле на Херсонщине.

Кроме того, наши военные наносили удары по скоплениям живой силы оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидовом в Донецкой области, в Любимовке Запорожской области и еще в ряде других населенных пунктов.

Поражение Рязанского НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Рязанский" в Рязани (Рязанская обл., РФ). На территории объекта был зафиксирован масштабный пожар.

В Генштабе отмечали, что НПЗ "Рязанский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность его переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

