В Украине готовят новые правила бронирования военнообязанных

Кабинет министров Украины принял постановление, изменяющее критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Об этом сообщили в Минэкономики.

"Бронирование остается важным инструментом поддержки критически важного бизнеса. В то же время система должна быть понятной, честной и защищенной от манипуляций. Принятые изменения позволяют сохранить баланс между потребностями обороны и стабильной работой предприятий, без которых невозможно функционирование экономики в условиях войны", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Важно, что одно из ключевых решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника уровень заработной платы должен составлять не менее трех минимальных зарплат - 25 941 грн.

Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, сохраняется действующее требование на уровне 2,5 минимальной заработной платы, то есть 21 618 грн.

Также работников по совместительству, которые уже имеют отсрочку, будут учитывать в бронировании только один раз - по основной работе, норма вступит в силу в середине июня;

Отмечается, что отдельный блок изменений касается критериев критичности. Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в месячный срок переутвердить собственные критерии критичности и согласовать их с Минобороны и Минэкономики. Там пояснили:

"Речь идет о критериях, по которым определяется, имеет ли предприятие действительно важное значение для работы экономики, обороноспособности, безопасности или обеспечения базовых потребностей населения. В частности, могут учитываться роль предприятия в выполнении государственных задач, обеспечении критически важных услуг, производстве необходимой продукции, поддержании инфраструктуры, занятости и стабильной работе общин".

Важно, что в течение трех месяцев пересмотрят статус всех предприятий, которые уже имеют критичность. Текущие правила бронирования, а также действующие бронирования будут действовать до принятия новых решений.

Ранее заместитель главы Офиса Президента и бригадный генерал Павел Палиса заявил, что вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда молодежи за границу пока даже не обсуждается на уровне оценки рисков.

По его словам, вопрос о снижении мобилизационного возраста и ограничении выезда мужчин 18-24 лет не актуален. Палиса утверждал, что то, когда ситуация может измениться, зависит от фронта.

