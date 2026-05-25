С вращением Земли происходит нечто 'беспрецедентное': такого не было 3,6 миллиона лет

Изменение климата замедляет вращение Земли.

Изменение климата оказывает критическое влияние на вращение Земли, и такого не наблюдалось миллионы лет. Как пишет sciencefocus.com, согласно новому исследованию, скорость удлинения наших дней сейчас "беспрецедентна" за 3,6 миллиона лет геологической истории.

По мере таяния полярных ледяных щитов и ледников в результате изменения климата вода, которая когда-то была заперта в высоких широтах, течет в океаны и распространяется к экватору. Это смещает массу от полюсов Земли и замедляет ее вращение.

Длительность суток никогда не была идеально постоянной. Вращение Земли постоянно корректируется гравитационным притяжением Луны, процессами глубоко внутри планеты и изменениями в атмосфере. Однако команда из Венского университета и Цюрихского технологического института обратилась к геологическому прошлому, чтобы узнать, происходило ли что-либо подобное сегодняшним темпам изменений раньше.

Чтобы заглянуть в прошлое на миллионы лет, исследователи обратились к окаменелым останкам одноклеточного морского организма, обитавшего на морском дне, известного как бентосные фораминиферы. Химический состав их раковин фиксирует древние изменения уровня моря. Изучая эти изменения, исследователи могут рассчитать, как изменилось вращение Земли.

Специально разработанный алгоритм машинного обучения позволил им сделать надежные выводы на основе материала, относящегося к позднему плиоцену, 3,6 миллиона лет назад. И на протяжении всего этого временного промежутка значительно выделяются современные показатели.

Нынешняя скорость увеличения продолжительности суток, вызванная изменением климата, – 1,33 миллисекунды за столетие – кажется незначительной. Но, учитывая задействованные силы, перераспределение массы становится колоссальным.

"Такое изменение продолжительности суток требует ошеломляющего перераспределения массы: порядка 1000 гигатонн, перемещающихся от полюсов к океанам. Чтобы представить себе это, вообразите сплошной куб льда, помещенный над Нью-Йорком. Его высота составит 10 км, что выше Эвереста", – говорит профессор Бенедикт Соджа из Цюрихского технологического института, соавтор исследования.

Что касается энергии, необходимой для создания такого изменения, доктор Мостафа Киани Шахванди из Венского университета, ведущий автор исследования, отмечает, что "изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9,0". Не в смысле разрушения, а в смысле силы планетарного масштаба.

"Хотя миллисекунда может показаться крошечной, этот эффект имеет решающее значение для сверхточной синхронизации, необходимой для навигации GPS на Земле и навигации космических аппаратов по Солнечной системе", – говорит Соджа.

Ранее УНИАН рассказывал, когда на Земле могут наступить 25-часовые сутки. Самые известные оценки указывают на временную шкалу порядка 200 миллионов лет, при условии, что система Земля-Луна продолжит эволюционировать в том же ключе.

