В ОП назвали единственное условие, при котором в Украине пересмотрят мобилизационный возраст

Палиса утверждает, что то, когда ситуация может измениться, зависит от обстановки на фронте.

В Офисе президента заявили, что вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда молодежи за границу пока даже не обсуждается на уровне оценки рисков. Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 каналу на YouTube.

По его словам, вопрос о снижении мобилизационного возраста и ограничении выезда мужчин 18-24 лет не актуален.

"В настоящее время вопрос о снижении мобилизационного возраста и ограничении выезда за границу не рассматривается", - отметил он.

"Все будет зависеть от ситуации на фронте, но на данный момент этот вопрос не рассматривается, даже не поднимается на уровне оценки рисков", - пояснил заместитель.

Он заверил, что принудительного призыва женщин также не планируется:

"Нет, о мобилизации женщин сейчас речь не идет. Это добровольное дело. Женщины, так же как и мужчины, могут подписать контракт на общих условиях".

На вопрос об упрощенных или более коротких контрактах для женщин он ответил, что Министерство обороны готовит программу с общими условиями для всех.

"Условия будут достаточно привлекательными", - добавил Палиса.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет обеспечить потребности армии только за счет добровольцев, поэтому мобилизация должна продолжаться, несмотря на ожидания общества по смягчению подходов.

