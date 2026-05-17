С мобилизацией серьезные проблемы: военный рассказал о парне, который 16 раз был в СЗЧ

Украина исчерпывает мотивированный ресурс людей, желающих защищать страну, говорит Филатов.

Несмотря на то, что в Украине продолжается работа над совершенствованием армии, серьезным вызовом остается проблема самовольного оставления частей (СЗЧ). Поэтому быстрых решений по мобилизации ждать не стоит. Об этом командир 1-го отдельного штурмового полка им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов (Перун) сказал в эфире 24 Канала.

"Быстрых решений по мобилизации я не вижу. Украина исчерпывает мотивированный ресурс людей, которые хотят защищать страну. Теперь мобилизация все больше становится принудительной, чем сознательным долгом", – заявил он.

По словам Филатова, вопрос СЗЧ превратился в своего рода "вид спорта", мол, чтобы избежать фронта, люди ходят туда по 10 и более раз.

"Недавно я общался с парнем, который был в СЗЧ 16 раз. До этого рекорд был 8. Он говорил: "Я не хочу воевать. Буду постоянно ходить в СЗЧ, потом в подразделение. Как только дадут боевое задание – пойду снова". На вопрос, может он хочет какую-то должность или был в тяжелых боях – отвечает: "Нет, никогда не был на поле боя и не планирую. Никаких должностей не хочу". Вот такая история", – рассказал Филатов.

Истории других бойцов, которые ушли в СЗЧ

Ранее УНИАН писал о военном Владимире Вальке из Тернопольщины, который рассказал, почему ушел в СЗЧ и как вернулся на службу. Говорит, самовольно покинуть место службы его заставили проблемы со здоровьем, а именно опухоль над надпочечником – требовалась операция. Он рассказал, что, находясь в СЗЧ, не скрывался, устроился на работу на стройку. Затем к нему, по его словам, лично приехал командир роты БПЛА мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Степан Барна и предложил служить. По словам Валька, он так и не смог сделать операцию, пока был в СЗЧ, потому что без документов его не принимали даже гражданские больницы. Поэтому, только вернувшись на службу, он смог наконец сделать операцию.

Также мы рассказывали о боевом медике батальона беспилотных систем 22-й отдельной механизированной бригады Александре, которая ушла в СЗЧ ради мужа. Он вернулся из плена и нуждался в уходе. Женщина пробыла в самовольном отсутствии 3 месяца и 10 дней, однако впоследствии вернулась на службу, но в другую часть.

