Мобилизация в России: в СВР оценили темпы набора оккупантов и назвали главные приоритеты

Некоторые субъекты РФ мобилизационный план перевыполняют, другие же – проваливают.

Страна-оккупант Россия выполняет мобилизационный план в полном объеме. Более того, некоторые регионы РФ его даже перевыполняют.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский. По его словам, речь идет о Дальневосточном, Уральском и Приволжском федеральных округах.

Однако есть субъекты, которые постоянно проваливают эти планы. Особенно это касается Центрального федерального округа и Северного Кавказа, говорит Луговский.

Видео дня

"За год Россия набирает около 420 тысяч военнослужащих на контрактную службу и еще около 30 тысяч в добровольческие подразделения, которые не входят в общую статистику", – отметил он.

Представитель СВР добавил, что российское командование не считается с потерями среди своих военных. Там считают, что могут их пополнять за счет льгот и финансовых стимулов для контрактников:

"Около 90% из тех, кто подписал контракт в 2025 году, были направлены на пополнение потерь. По нашим данным, в этом году российская сторона не будет снижать темпы такой скрытой и "финансовой" мобилизации. Общая определенная в России цифра – 409 тысяч".

Приоритетом для оккупантов является комплектование войск беспилотными системами, пояснил Луговский. Годовая потребность составляет почти 80 тысяч военных.

По словам первого заместителя председателя СЗР, в отличие от набора штурмовиков, здесь армия РФ будет делать ставку именно на качество кадров.

"Будут искать среди студентов технических вузов и других учебных заведений России. Мотивировать будут так же выплатами", – резюмировал Олег Луговский.

Война в Украине: вы могли это пропустить

OSINT-аналитик заявил, что запасы современных танков на складах РФ полностью исчерпаны. По его словам, оккупационные войска получают либо совершенно новые машины прямо с конвейера, либо образцы 1960-х годов.

Кроме того, Россия начала наносить удары по Украине ракетами 2026 года выпуска. Речь идет, в частности, об атаках экспериментальными образцами.

Вас также могут заинтересовать новости: