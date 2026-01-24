По словам Шрёдера, Германия сегодня слишком много говорит о военных возможностях.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что не стоит демонизировать Россию. Он также выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ. Об этом он написал в своей колонке для Berliner Zeitung.

По словам Шрёдера, Германия сегодня слишком много говорит о военных возможностях, но ей якобы стоит сосредоточится на "способности к миру". Он подчеркнул, что продолжит настаивать на том, что Берлину нужно возобновить энергетическое сотрудничество с Москвой.

Бывший канцлер Германии добавил, что война России против Украины является нарушением международного права и прав человека. Тем не менее, он не стал прямо обвинять Москву и подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования. Более того, он заверил, что РФ якобы не является вечным врагом Германии.

Видео дня

"Я также против демонизации России как вечного врага. Россия – это не страна варваров, а страна с большой культурой и разнообразными историческими связями с Германией. "Немецкий позор" заключается в том, что эта страна была жестоко захвачена немецкими солдатами во время двух мировых войн. Поэтому мы имеем особую обязанность прилагать усилия для достижения мира с Россией и Украиной", - подчеркнул Шрёдер.

Напомним, что Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с должности главы правительства он некоторое время работал в российских энергетических компаниях.

В России рекордно обвалилась добыча нефти

Ранее издание The Moscow Times со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака пишет, что российская нефтяная отрасль, по словам американских экспертов, постепенно скатывается в кризис. Сейчас объемы производства нефти в РФ самые низкие с 2009 года, когда они составляли 494,2 млн тонн.

Отмечается, что российские власти планировали увеличить объемы добычи нефти в прошлом году по крайней мере до 520 млн тонн. Однако на нефтяные амбиции Кремля повлияли американские санкции против "Роснефти" и "Лукойла", которые подорвали экспорт в Индию и Китай, отмечают аналитики.

Вас также могут заинтересовать новости: