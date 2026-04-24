'Ты просто исчезнешь': в The Telegraph рассказали о реалиях жизни и борьбы под оккупацией РФ

Несмотря на угрозу, на оккупированных территориях Украины есть те, кто готов бороться с российским режимом.

Участники украинского движения сопротивления на оккупированных территориях наиболее эффективно действуют в тени. Организация массовых отравлений и взрывов автомобилей - это стратегия с высоким уровнем риска, поскольку захватчики следят за каждым их шагом. Как пишет The Telegraph, если участников сопротивления разоблачают, их не сажают в тюрьму, они просто "исчезают".

Что известно о Петре Андрющенко

В то же время руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко дал интервью британскому изданию, настаивая на том, что его личность не является тайной.

"Да, это очень опасно, но, с другой стороны, поверьте, это очень весело", - рассказывает он о проведении операций.

Андрющенко играет ведущую роль в движении сопротивления и считает, что россияне уже знают его, поэтому готов говорить публично. Также он говорит, что его обязанностью является информирование общественности о жизни в оккупированных регионах.

Однако на таких территориях люди исчезают только из-за того, что лайкают проукраинские посты в соцсетях, а Федеральная служба безопасности России (ФСБ) активно охотится на сторонников Украины и активистов.

"Я хотел бы нарисовать какую-то светлую картину, связанную с добрыми чувствами, ответственностью и другими вещами, [но] на самом деле мы жаждем мести. Ярость - это лучшая мотивация, это настоящая мотивация. Мы хотим вернуться домой и вместе боремся за это", - объяснил Андрющенко.

Мариуполь до войны

Журналисты рассказали, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина был советником мэра Мариуполя.

"Это был его родной город - хотя тогда, в советское время, город назывался Жданов, в честь одного из ключевых соратников Сталина, Андрея Жданова. Первоначальное название города, Мариуполь, было восстановлено в январе 1989 года, незадолго до распада Советского Союза", - напомнили в The Telegraph.

Город никогда не был пророссийским, несмотря на то, что его жители мирно сосуществовали с переплетенной историей и культурой, которые Мариуполь разделял с РФ, добавляют в издании.

"День за днем, год за годом Мариуполь становился лучше России. У нас нет нефти, газа или моды, но у нас была хорошая жизнь", - заверил Андрющенко.

По его словам, именно это стало причиной того, что РФ нацелилась на Мариуполь и почему город стал центром сопротивления.

Проведение операций на оккупированной территории

"В 2023 году назначенный россиянами начальник полиции получил тяжелые ранения в результате взрыва автомобиля. Вскоре после этого в другом инциденте аналогичным образом погибли еще четверо российских военных. В другом случае 20 россиян получили отравление после употребления водки, в которую подмешали яд, во время общенационального мероприятия", - рассказали в материале.

Однако в последние годы организовать такие операции стало очень сложно, ведь оккупанты установили камеры видеонаблюдения по всему городу, а ФСБ отслеживает телефонные звонки гражданских лиц.

Поэтому теперь сопротивление использует другие методы, а именно снимает видео для TikTok и YouTube на такие темы, как "Как сделать бомбу".

Андрющенко говорит, что пронести взрывчатку на оккупированные территории несложно, ведь этот процесс облегчает коррупция в российской системе.

"Благодаря коррупции можно отправить что угодно", - отметил он с улыбкой.

Для этого курьеры даже использовали немецкую почту, чтобы доставить груз в РФ.

Жизнь под российской оккупацией

Мужчина подчеркнул, что сам факт жизни под оккупацией уже достаточно стрессовый.

"Очень тяжело, российские солдаты повсюду, а в Мариуполь приехали российские граждане. Не слышно украинского языка. Не видишь украинских цветов; нет ничего желтого и синего. Эти цвета отменили", - сказал он.

Когда Андрющенко спросили, что с теми людьми, которые продолжают активно сопротивляться, обучая своих детей украинскому языку или ставя лайки под проукраинскими постами в соцсетях, он ответил:

"Ценой этого является их собственная жизнь. Все знают: если ты публично проявляешь сопротивление, тебя арестуют, и ты просто исчезнешь. Это не так, как в Европе, где тебя могут арестовать и посадить до суда. Нет, ты просто исчезнешь. Никто не будет знать, где ты".

Откуда у людей берется мотивация бороться, несмотря на угрозы?

В то же время есть те, кто решает стать активными участниками сопротивления, чтобы бороться с захватчиками.

"Это вопрос морали. Все зависит от того, каким человек был в мирное время. Я знаю много людей в нашем сопротивлении, и до войны никогда не думал, что такие люди могут достичь такого успеха", - объяснил Андрющенко.

По его словам, хороший боец сопротивления - это человек, способный передавать сообщения, собирать разведданные или устанавливать бомбы, а именно тот, кто обладает "креативностью, сильным характером и убеждениями".

"Недостаточно просто иметь надежду. Надо верить, что то, что ты делаешь, правильно. Это в голове, это не вопрос возраста", - заверил руководитель Центра изучения оккупации.

Также Андрющенко сказал:

"Я не знаю, сколько людей входит в сеть, и не хочу знать, потому что если со мной что-то случится, сеть все равно сможет работать".

Также он пренебрежительно относится к мнениям и советам относительно деятельности сопротивления, которые он слышит от международных партнеров, с которыми общается.

"Я читал документ НАТО о том, как организовать сопротивление. Это полная чепуха. Это может сработать в Афганистане, но в европейской войне все иначе. Европа должна быть готова к этой войне", - предупредил Андрющенко.

Для тех, кто до сих пор находится под российской оккупацией, он отправил сообщение:

"Будьте мужественными и ждите. Мы вернемся. Обязательно".

Ситуация в Мариуполе - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что поставщик ООН покупает украденное в Мариуполе зерно у российских производителей оружия. Как оказалось, в течение 2023-2024 годов российская компания "Ника" вывезла из оккупированного Мариуполя в Турцию более 54 тысяч тонн пшеницы.

В частности, руководительница украинского Центра журналистских расследований Валентина Самар подчеркнула, что на оккупированных территориях фактически происходит грабеж. По ее словам, оккупанты заставляют местных фермеров регистрироваться в оккупационных администрациях, после чего просто отбирают имущество под видом "национализации".

Также The Telegraph писал, что армия платных блогеров Путина продвигает в интернете "российский" Мариуполь. В своих видео блогеры не упоминают, почему город нуждается в восстановлении, или о лишениях коренных, а не завезенных из России, мариупольцев под российской оккупацией. Их контент полон решительного оптимизма и восторга от изменений, которые внедряет новая городская администрация.

