Поставщик ООН закупает зерно, похищенное в Мариуполе, у российских производителей оружия, – СМИ

В таможенных декларациях за период до начала 2026 года в качестве места происхождения товара прямо указаны производственные мощности в оккупированном Мариуполе.

Раскрыта масштабная схема вывоза украинского зерна через Мариуполь напрямую крупным иностранным переработчикам. Об этом сообщает издание "Слідство.Інфо" в своем расследовании.

Согласно обнародованным данным, в течение 2023–2024 годов российская компания "Ника" вывезла из оккупированного Мариуполя в Турцию более 54 тысяч тонн пшеницы.

Владельцем этой компании является Роман Гуров, который одновременно руководит оборонным предприятием "Робоавиа", производящим ударные дроны "Сюрприз" и разведчики "Сарыч" для армии РФ.

Видео дня

Как выяснилось, в официальных таможенных документах посредником часто выступает фирма Global Commodities and Logistics Limited. Однако конечным получателем части похищенного груза стала турецкая компания Erisler. Это предприятие не только обеспечивает продуктами структуры ООН, но и производит муку и вермишель, которые до сих пор можно встретить на полках украинских магазинов.

Особенно резонансным стал факт привлечения международных экспертов. Журналисты установили, что качество одной из партий пшеницы, которую Erisler получила в апреле 2024 года, проверяло именно украинское представительство компании Cotecna в Одессе.

"Cotecna категорически отрицает любые обвинения в предоставлении услуг, связанных с сельскохозяйственными товарами, экспортируемыми с неконтролируемых правительством территорий Украины, включая Мариуполь", – ответили представители женевского офиса компании журналистам.

Руководительница украинского Центра журналистских расследований Валентина Самар подчеркивает, что на оккупированных территориях фактически происходит грабеж. По ее словам, захватчики заставляют местных фермеров регистрироваться в оккупационных администрациях, после чего просто отбирают имущество под видом "национализации".

Эксперт Центра "Миротворец" Екатерина Яресько добавляет, что вывоз зерна через Мариуполь является прямым нарушением границы. Суда сначала заходят в российский порт Темрюк, где на украденное зерно оформляют фальшивые документы, чтобы скрыть его истинное происхождение перед иностранными покупателями.

Подсолнечное масло и зерновые остаются основой экспорта

Ранее УНИАН писал, что в 2025 году Европейский Союз оставался главным рынком сбыта украинской агропродукции, но его доля в экспорте несколько уменьшилась из-за изменения торговых условий. Украина больше всего заработала на продаже подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы, также важными были соевые бобы и мясо птицы. Среди главных покупателей продукции были Турция, Нидерланды, Италия, Испания, Польша, Египет и Саудовская Аравия.

Также значительно выросли поставки товаров с добавленной стоимостью (готовые пищевые продукты, молочная переработка), доля которых в общем агроэкспорте достигла почти 20 %.

