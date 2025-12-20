Россия не успевает спрятать все следы войны, поэтому нужную картинку создают "честные блогеры".

Россия использует армию платных блогеров и инфлюенсеров в социальных сетях, чтобы те рисовали картину "радужной" жизни в оккупированном Мариуполе. Об этом говорится в журналистском расследовании The Telegraph.

Издание отмечает, во время российского штурма города погибли десятки тысяч его жителей, еще больше людей сбежали, до 90% жилых домов были уничтожены или повреждены. В итоге в Мариуполе осталось лишь около 100 000 его первоначальных жителей из примерно 420 тысяч накануне вторжения.

С тех пор Москва вложила миллиарды рублей в превращение города в витрину "русского мира", однако до сих пор ликвидировать все последствия боевых действий не удалось. Что не смогли скрыть физически, российская пропаганда пытается заретушировать в тени пиар-проектов, в которых и задействованы инфлюенсеры из социальных сетей.

Четыре мариупольских блогера, с которыми пообщались журналисты, отрицают, что сидят на зарплате Кремля и что они являются пропагандистами. Сами они представляют себя правдолюбцами, которым, мол, просто хочется показать "удивительное" развитие города.

Как отмечает The Telegraph, в своих видео блогеры не упоминают, почему город нуждается в восстановлении, или о мытарствах коренных, а не завезенных из России, мариупольцев под российской оккупацией. Зато эти ролики полны решительного оптимизма и восхищения изменениями, которые внедряет новая городская администрация.

На оккупированных территориях действуют "блогерские школы", имеющие явный патронат российских администраций. Это бесплатные двухнедельные курсы для лиц в возрасте от 16 до 25 лет, где молодым блогерам объясняют, как расширить аудиторию на российских платформах. Некоторые из мариупольских блогеров являются выпускниками таких школ.

"Похоже, что всем блогерам дали одно и то же задание - подчеркнуть работу по реконструкции, которую проводит Россия. Та же информация распространяется в социальных сетях, и это похоже на те же скоординированные усилия, чтобы показать, насколько лучше жить под российским контролем, чем под украинским", - говорит Элина Бекетова, научный сотрудник Центра анализа европейской политики (США).

Петр Андрющенко, бывший советник мэра Мариуполя, а ныне руководитель Центра изучения оккупации, заявил, что на оккупированных территориях "невозможно говорить правду публично".

"Люди думают, что видят независимые мнения блогеров в социальных сетях, но быть независимым невозможно. Каждый человек, который создает контент, блоги, влоги с оккупированных территорий, находится под контролем России", - заявил он.

По словам Андрющенко, любой, кто попытается создавать контент на оккупированных территориях без разрешения российских спецслужб, оперативно будет задержан.

По словам Юлии Горбуновой, старшего исследователя по вопросам Украины в правозащитной организации Human Rights Watch, кампания в социальных сетях "является неотъемлемой частью усилий российской пропаганды, направленных на стирание истории Украины, замену ее искусства, языка и исторических памятников, а также влияние на молодежь".

В этом контексте она в частности упоминает переименование улиц, демонтаж памятников, русификацию, "перевоспитание" детей и другие усилия России в Мариуполе.

Как писал УНИАН, после 11 лет российской оккупации Донецк вместо обещанного "процветания" превратился в умирающий город, заваленный мусором. Жители живут в условиях постоянной нехватки чистой воды, репрессий и оголтелой пропаганды.

Также мы приводили рассказ жительницы Крыма, которая описала жизнь под российским сапогом. Она характеризуется низкими зарплатами при росте цен, сокращением туризма из-за опасности, коррупционными инфраструктурными проектами и формальным "развитием". Все аспекты жизни подстраиваются под российскую идеологию, все намеки на украинскую идентичность под строгим запретом.

