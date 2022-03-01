Однако в результате авианалета Мариуполь остался практически без электроэнергии.

Мариуполь находится под контролем украинской армии.

Об этом сообщает Госспецсвязи в своем Telegram со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко.

"Мариуполь находится под контролем украинской армии. Однако, в результате авианалета Мариуполь остался практически без электроэнергии: могут быть перебои с мобильной связью и интернетом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области Мариуполь остался без света. Об этом сообщают в социальных сетях. В Facebook Наталья Овдиенко написала, что повреждены высоковольтные линии. "Мариуполь обесточили. Твари перебили высоковольтные линии", - написала она.

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