Поражены семь танкеров и дорогая ПВО в Крыму: Генштаб раскрыл детали ночной атаки

Пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 была поражена в районе Керчи.

В ночь на 13 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных целей противника. В частности, как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, были поражены семь танкеров, пять сухогрузов, два буксира и один паром в акватории Азовского моря.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах Вооруженных сил РФ. Сухогрузы и буксиры обеспечивают перевозку военных грузов, техники, материально-технических средств и функционирование морской логистики противника.

Также во временно оккупированном Крыму поражены радиолокационная станция "Небо-У" и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

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Кроме того, в Генштабе уточнили, что по результатам оценки последствий поражения 12 июля нефтеперерабатывающего завода "Сизранский" в Сизране Самарской области РФ подтверждено повреждение двух установок первичной переработки нефти АВТ-5 и АВТ-6.

Удары по РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по ряду военных, логистических и топливных объектов на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Беспилотники СБУ, в частности, поразили: два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря; ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" на временно оккупированной территории АР Крым; три стационарные радиолокационные станции, которые использовались противником для обнаружения беспилотных катеров и ударных БПЛА; автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи; автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ" и т. д.

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