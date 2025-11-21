На это у РФ есть несколько военных причин, говорит Ростислав Ящишин

Российским оккупантам крайне важно захватить Лиман Донецкой области - в частности, из-за того, что этот город является крупным транспортным хабом. Об этом в комментарии УНИАН рассказал Ростислав Ящишин, начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Лиманском направлении.

"В Лимане достаточно много самых разнообразных бункеров, которые были построены во времена Холодной войны. То есть есть укрепления, есть достаточно подвалов больших, где можно сделать штабы или еще что-то", - сказал Ящишин.

Он добавил, что Лиман также важен России в более глобальном смысле - для того, чтобы иметь возможность атаковать Краматорск и Славянск.

"Для этого врагу надо захватить Лиман. И именно поэтому важно реагировать на угрозы, которые есть на этом направлении, чтобы не допустить врага в город. Поскольку это может грозить очень серьезными последствиями. Сейчас удается сдерживать врага, их глобальная инфильтрация провалилась. Если враг и дойдет до окраин Лимана, он все равно там не выживает", - добавил Ящишин.

В то же время, как добавляет военный, РФ пытается создать угрозу для города, наступая как севернее, так и южнее от него. Поэтому крайне необходимо направлять в этот район дополнительные ресурсы, чтобы удержать город. Военный также рассказал о попытках РФ наступать в этом районе.

"С конца весны РФ бросила на это направление огромные силы для захвата двух сел - Торского и Заречного. Они своему командованию уже четыре раза докладывали о захвате этих сел. Однако реально никакого контроля не было. Оборона этих населенных пунктов продолжается и в дальнейшем. Враг не контролирует эти села, но и нельзя сказать, что мы их полностью контролируем. Ведь такого понятия, как линия боевого соприкосновения, сейчас вообще нет", - говорит Ящишин.

Он отметил, что после неудачных попыток захватить эти населенные пункты и окружить Ямполь, РФ попыталась атаковать южнее. По словам военного, для этого россияне отправили на это направление еще большие силы:

"Как наглядный пример - в октябре наш батальон БПЛА оказался на первом месте среди всех подразделений по количеству уничтоженной живой силы врага. То есть можете представить, сколько мы их уничтожили на этой территории".

Он добавил, что россияне на этом направлении также активно используют беспилотники различных типов - от разведывательных до ударных.

"Это как FPV, дроны-ждуны, так и большие крылья. Разведывательные, ударные, огромное количество "Молний". Есть и новейшее оборудование, как вот крыло "Князь Вещий Олег". Для понимания, в начале ноября у нас был небольшой юбилей - силами нашей бригады был уничтожен десятитысячный российский дрон", - отметил Ящинин.

Ситуация в районе Лимана: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что РФ пытается давить в районе Лимана по всей серой зоне. Отмечается, что хоть Силам обороны и удалось остановить попытки РФ быстро зайти в город, однако преимущество противника в количестве и постоянное давление могут изменить ситуацию в любой момент.

По словам военного с позывным "Алекс", РФ пытается обойти Лиман через Ямполь и Дробышево. Он отметил, что россияне в районе Дробышево имеют периодические успехи и пытаются протолкнуть своих солдат к Северскому Донцу, чтобы отрезать группировку украинских защитников за рекой.

